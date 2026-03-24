Así es el lindísimo estadio en Turquía donde jugará la Selección de Costa Rica la fecha FIFA

La Selección de Costa Rica disputará sus compromisos de la doble fecha FIFA de marzo ante Jordania y la República Islámica de Irán en el Complejo Deportivo Mardan, un moderno recinto ubicado en Antalya, Turquía.

Un escenario de primer nivel

El estadio Mardan en Turquía será sede de los partidos de Costa Rica en fecha FIFA. (X/UEFA/X/ UEFA)

El estadio está situado en Aksu, en la provincia de Antalya, y forma parte de un complejo deportivo que incluye dos recintos polivalentes construidos bajo estándares de la UEFA. Este mismo escenario fue utilizado en el pasado por el club Antalyaspor.

El estadio Mardan, perteneciente al lujoso Mardan Palace, ha sido catalogado como uno de los mejores estadios boutique del mundo, debido a su diseño, comodidad y nivel de infraestructura.

Historia marcada por torneos internacionales

El complejo fue inaugurado en 2008, tras una inversión de 400 millones de dólares realizada por el empresario azerí Telman Sarkhan Ismailov.

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Ese mismo año tuvo protagonismo internacional al ser sede del Campeonato Europeo Sub-17 de la UEFA, incluyendo el partido final, lo que lo posicionó como un recinto apto para eventos de alto nivel.

Desde entonces, el estadio se ha utilizado principalmente para encuentros de fútbol, consolidándose como un punto importante dentro de la infraestructura deportiva de la región.

Capacidad y características

La Sele jugará ante Jordania e Irán en Antalya, Turquía. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El recinto cuenta con una capacidad para 7.428 espectadores, lo que lo convierte en un estadio de formato compacto, ideal para eventos controlados y de alta calidad.

Dispone de una superficie de césped natural y dimensiones reglamentarias de 105 por 68 metros, cumpliendo con las exigencias del fútbol internacional.

Además, su ubicación en Turquía lo convierte en un punto estratégico para la realización de partidos amistosos internacionales, como los que disputará La Tricolor en esta fecha FIFA.

Costa Rica buscará aprovechar estas condiciones para medirse ante Jordania e Irán en un escenario que combina modernidad, historia reciente y reconocimiento internacional.

El primer encuentro de la Sele será el viernes 27 de marzo a las 11 a.m.