Kylian Mbappé da por “superada” su lesión de rodilla

El atacante francés Kylian Mbappé dijo este lunes que está recuperado de su lesión de rodilla y está listo para jugar con su selección durante los partidos amistosos contra Brasil y Colombia, programados para el 26 y 29 de marzo, respectivamente.

La molestia física del astro merengue, de 27 años, causó alarma en los Bleus por su proximidad con el inicio de la Copa del Mundo de Norteamérica, donde el balón echará a rodar el 11 de junio.

“Está superada, yo estaba en un protocolo en el que quería volver a jugar poco a poco; las ganas de jugar estaban ahí. Espero jugar durante este parón (internacional)”, explicó a varios medios, durante un evento organizado por la empresa de seguros Alan, en cuyo capital ha invertido la estrella del Real Madrid.

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La estrella de la Selección de Francia, Kylian Mbappé ya está listo para jugar con los Bleus, los amistosos ante Brasil y Colombia. Foto: AFP. (La Nación/AFP)

Al respecto de esta lesión, que le ha apartado de los terrenos de juego cerca de dos meses desde finales de diciembre, Mbappé explicó haber sentido “mucha frustración, enfado y preocupación”.

“No voy a entrar en detalles, no he atravesado ese periodo de la mejor de las maneras, no era el jugador más feliz, pero estoy contento y queda ya detrás de mí, todo (el dolor) se ha ido”, insistió.

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Jugar contra Brasil es “increíble”

A pesar de las preocupaciones, Mbappé aseguró que no llegó a plantearse la posibilidad de perderse el Mundial.

“Tenía una rotura parcial, como máximo habría estado de baja hasta abril, nunca hubo debate sobre llegar al Mundial o al final de temporada con el Real Madrid”, apuntó.

La Selección de Brasil se enfrentará a Francia, el 26 de marzo, en Estados Unidos. Foto: AFP. (IAN KINGTON/AFP)

Todo se gestionó “de la mejor forma posible” con el club, precisó, aunque lamentó los muchos “falsos rumores” que hubo sobre su situación física y al día de hoy, dice estar libre de dolor.

“Quería tomar muchas precauciones para no tener otras lesiones en otro lugar; es difícil estar en el banquillo, hace años habría cometido el error de querer volver a jugar demasiado pronto, hay que tomarse el tiempo. Mucha gente dio su diagnóstico, he escuchado bastantes cosas falsas”, confesó.

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Los Bleus se medirán con la Canarinha el 26 de marzo en Foxborough, en el estado de Massachusetts, y tres días después con el combinado cafetero en Landover, Maryland.

Una gira americana a la que el atacante no va “de vacaciones”.

Kylian Mbappé se hizo presente de nuevo en la red durante el partido entre el Real Madrid y el Valencia por la Liga Española. (JOSE JORDAN/AFP)

“Es un amistoso, pero cuando juegas contra Brasil, que es la nación más grande del fútbol con cinco Copas del Mundo, es increíble jugar contra ellos. Es un equipo que puede ganar el Mundial; está bien jugar contra ellos”, reconoció el atacante.

“No vamos allí de vacaciones, vamos a preparar el Mundial”, insistió el capitán de los Bleus.