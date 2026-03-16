Kylian Mbappé calienta motores y le apunta al amistoso de Francia contra la Selección de Colombia

El Real Madrid y la selección de Francia sonríen en los últimos días por el inminente regreso de Kylian Mbappé a los terrenos de juego, luego de ser baja por una lesión en la rodilla.

El galo estará disponible para la revancha de los octavos de final de la Champions League contra el Manchester City, juego programado para este martes a las 2 p.m. hora tica, y todo apunta a que encabezará la lista del técnico Didier Deschamps para el amistoso internacional contra Colombia.

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Mbappé dio el paso definitivo hacia su regreso con su vuelta a la dinámica de grupo el pasado fin de semana. Sus sensaciones fueron buenas tras entrenar con el balón y se puso a las órdenes de Álvaro Arbeloa.

Kylian Mbappé está de vuelta para el juego contra el Manchester City y la Selección de Francia. Foto: AFP. (JOSE JORDAN/AFP)

Tratamiento listo

El regreso de la estrella francesa, ausente en los cinco últimos partidos del Real Madrid, es la gran novedad de la convocatoria de Álvaro Arbeloa para la vuelta de octavos de final de la Champions League contra el Manchester City.

Kylian completó el tratamiento conservador por el que apostó el Real Madrid para la recuperación total del esguince de rodilla que lo dejó por fuera más de un mes.

El delantero jugó con dolores desde el 7 de diciembre, cuando se produjo su lesión; se vio obligado a parar después de la derrota en El Sadar el 21 de febrero y se perdió los partidos ante Benfica, Getafe, Celta, Manchester City y Elche.

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El juego entre Real Madrid y Manchester City será a las 2 p.m. hora tica. Foto: AFP. (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP)

No solo Arbeloa sonríe por el regreso de Kylian a los terrenos de juego y todo apuntaría a que el astro encabezará la lista de convocados de la selección subcampeona del mundo para los amistosos de la fecha FIFA.

Mbappé estaría para el partido del próximo 29 de marzo contra Colombia en el Northwest Stadium de Maryland, la casa de los Washington Commanders de la NFL.