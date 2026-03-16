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Kylian Mbappé calienta motores y le apunta al amistoso de Francia contra la Selección de Colombia

Kylian Mbappé está de vuelta, luego de perderse cinco juegos de la Liga Española por una lesión en la rodilla

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Por Yenci Aguilar Arroyo y La Nación / Argentina / GDA

El Real Madrid y la selección de Francia sonríen en los últimos días por el inminente regreso de Kylian Mbappé a los terrenos de juego, luego de ser baja por una lesión en la rodilla.

El galo estará disponible para la revancha de los octavos de final de la Champions League contra el Manchester City, juego programado para este martes a las 2 p.m. hora tica, y todo apunta a que encabezará la lista del técnico Didier Deschamps para el amistoso internacional contra Colombia.

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Mbappé dio el paso definitivo hacia su regreso con su vuelta a la dinámica de grupo el pasado fin de semana. Sus sensaciones fueron buenas tras entrenar con el balón y se puso a las órdenes de Álvaro Arbeloa.

Kylian Mbappé se hizo presente de nuevo en la red durante el partido entre el Real Madrid y el Valencia por la Liga Española.
Kylian Mbappé está de vuelta para el juego contra el Manchester City y la Selección de Francia. Foto: AFP. (JOSE JORDAN/AFP)

Tratamiento listo

El regreso de la estrella francesa, ausente en los cinco últimos partidos del Real Madrid, es la gran novedad de la convocatoria de Álvaro Arbeloa para la vuelta de octavos de final de la Champions League contra el Manchester City.

Kylian completó el tratamiento conservador por el que apostó el Real Madrid para la recuperación total del esguince de rodilla que lo dejó por fuera más de un mes.

El delantero jugó con dolores desde el 7 de diciembre, cuando se produjo su lesión; se vio obligado a parar después de la derrota en El Sadar el 21 de febrero y se perdió los partidos ante Benfica, Getafe, Celta, Manchester City y Elche.

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El juego entre el Real Madrid y Manchester City será a las 2 p.m., hora tica. Foto: AFP.
El juego entre Real Madrid y Manchester City será a las 2 p.m. hora tica. Foto: AFP. (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP)

No solo Arbeloa sonríe por el regreso de Kylian a los terrenos de juego y todo apuntaría a que el astro encabezará la lista de convocados de la selección subcampeona del mundo para los amistosos de la fecha FIFA.

Mbappé estaría para el partido del próximo 29 de marzo contra Colombia en el Northwest Stadium de Maryland, la casa de los Washington Commanders de la NFL.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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