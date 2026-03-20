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Costa Rica servirá como la despedida de Colombia previo al Mundial 2026

Costa Rica jugará en Colombia un amistoso en mayo de este año

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Por Eduardo Rodríguez

La Selección Nacional de Costa Rica tiene nuevo rival confirmado para las próximas fechas FIFA, pese a no estar clasificada para la siguiente Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México en este año 2026.

El combinado de Colombia tendrá la fiesta de despedida para la ida al Mundial de Norteamérica ante la tricolor en el país cafetero, el próximo viernes 29 de mayo.

GLENDALE, ARIZONA - JUNE 28: Luis Diaz of Colombia challenges for the ball with Haxzel Quiros of Costa Rica during the CONMEBOL Copa America 2024 Group D match between Colombia and Costa Rica at State Farm Stadium on June 28, 2024 in Glendale, Arizona. Omar Vega/Getty Images/AFP (Photo by Omar Vega / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Costa Rica vs Colombia confirmó el presidente de la federación cafetera como amistoso en mayo (OMAR VEGA/Getty Images via AFP)

El partido va a ser el 29 de mayo en Bogotá, estamos apenas escogiendo el operador, que creo que ya se escogió ayer, no hay ninguna boleta en la calle y el rival va a ser Costa Rica”, dijo en conferencia de prensa el presidente de la Federación de Fútbol colombiana Ramón Jesurun.

La Tricolor se enfrentó a la selección cafetera en la última Copa América 2024 con triunfo de los sudamericanos 3-0, además de jugar ante ellos en el mismo torneo, pero en la edición del 2016 con victoria patria en fase de grupos también, con resultado de 2-3 para los nuestros.

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En la Copa América del 2011 que se jugó en Argentina, los cafeteros se volvieron a imponer a los nuestros con marcador de 1-0.

Además de dichos juegos oficiales en el 2018 se midieron en un amistoso con victoria de los colombianos 3-1 y en el 2015, de nuevo Colombia le ganó a Costa Rica 1-0.

Costa Rica cayó 3-0 ante Colombia en el último duelo entre ambos en la Copa América (OMAR VEGA/Getty Images via AFP)

Los cafeteros están en el mundial luego de ser subcampeones de América y ahora buscan mantener su buen momento en el Mundial 2026 en el que comparten grupo con Uzbekistan, Portugal y falta una selección que saldrá de los repechajes que se jugarán en las próximas semanas.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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