Adidas sorprende con el diseño de lo que sería la segunda camiseta de la Selección de Costa Rica para el 2026

La segunda camiseta de la Selección de Costa Rica para el 2026 sorprende por su diseño arriesgado

Por Sergio Alvarado

La Selección de Costa Rica sorprendería a propios y extraños con el diseño de su segunda camiseta para el 2026. Su estilo es tan extraño y curioso, que se aleja mucho de lo que siempre ha sido un uniforme alterno.

Según el sitio Footy Headlines, especializado en uniformes de fútbol, filtraciones y noticias sobre lanzamientos de equipos y selecciones a nivel mundial, Adidas lanzará una camiseta con fondo blanco con toques celestes, azules y lilas.

Se supone que esta colección es la que usaría la Tricolor en caso de clasificar a Norteamérica 2026. Si no se logra el boleto (pues se corre un serio peligro), el uniforme se utilizará en los amistosos o certámenes por venir.

Adidas presentó el 5 de noviembre la nueva camiseta de casa, un estilo rojo con patrones morados difuminados. Se espera que la segunda camiseta siga exactamente el mismo patrón.

Esta por ver si para los aficionados es una sorpresa positiva o si por el contrario, no encaja en el gusto de la mayoría.

Esta sería la segunda camiseta de la Selección de Costa Rica para el 2026.
Esta sería la segunda camiseta de la Selección de Costa Rica para el 2026. (Footy Headlines/Footy Headlines)

