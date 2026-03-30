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El histórico Estadio Azteca muestra su nueva cara para recibir el juego inaugural del Mundial

El Estadio Azteca está listo para albergar otra Copa del Mundo y así ampliar su histórico legado en este tipo de eventos

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Por Yenci Aguilar Arroyo y AFP

El estadio Azteca parece estar listo para recibir el partido inaugural del Mundial de fútbol de 2026 en menos de tres meses.

El recinto que coronó a Pelé en 1970 y a Diego Armando Maradona en 1986 se vio en buenas condiciones en su reinauguración tras 22 meses de trabajos a toda marcha.

El sábado anterior se llevó a cabo el juego amistoso entre México y Portugal. La reapertura estuvo manchada por el fallecimiento de un hincha ebrio que cayó de una grada, la ausencia del lesionado Cristiano Ronaldo y el flojo fútbol exhibido por mexicanos y portugueses, que empataron 0-0.

Estadio Azteca, listo para el Mundial 2026. Foto: AFP.
El estadio Azteca está listo para el Mundial 2026. Foto: AFP. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

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Menos sillas, más glamur

Por fuera, el Azteca sigue siendo el mismo edificio monumental sostenido por sus enormes e icónicas 66 columnas de concreto reforzado. En este emblemático escenario se recibirá el primer partido, entre México y Sudáfrica.

Apenas hay un cambio significativo en su fachada: una franja roja con el nombre Estadio Banorte, el banco que patrocinó la remodelación con un aporte equivalente a $115 millones (6 mil millones) a cambio de que la estructura lleve su nombre por doce años.

Estadio Azteca, listo para el Mundial 2026. Foto: AFP.
El aforo actual del estadio Azteca es de 87.500 aficionados. Foto: AFP. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

Por dentro es un coloso mucho más tecnológico y cercano a los grandes recintos deportivos de Europa, incluido sus precios que resultan elevados por numerosos fanáticos.

Inaugurado en 1966 con una capacidad para 110.000 espectadores, hoy su aforo es de 87.500. Algunas de sus asientos nuevos son más cómodos y cuentan con portavasos.

También hay localidades exclusivas y más costosas.

El Estadio Azteca se consolida como el gran templo del fútbol mundial al convertirse en el primero en ser sede de tres Copas del Mundo de la FIFA: 1970, 1986 y la actual.

Sobre su césped se han escrito las páginas más doradas de este deporte, como la coronación de Pelé junto al legendario Brasil del 70, el vibrante "Partido del Siglo" entre Italia y Alemania, y la histórica exhibición de Diego Armando Maradona en 1986, donde firmó el “Gol del Siglo” y la famosa “Mano de Dios” ante Inglaterra.

Estadio Azteca, listo para el Mundial 2026. Foto: AFP.
El estadio Azteca ahora se llama Estadio Banorte, el banco que patrocinó la remodelación. Foto. AFP. (YURI CORTEZ/AFP)
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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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