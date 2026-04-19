(Video) La sarcástica e incómoda respuesta de Marcel Hernández a una periodista sobre su nivel

Marcel Hernández volvió a ser figura en la victoria del Herediano con el tanto del triunfo de los de José Giacone 1-0 sobre San Carlos.

El cubano marcó en los minutos finales y con ello se consolida, aún más, como el máximo artillero del presente Clausura 2026.

A Marcel parece que no le gustó la pregunta que le hicieron en zona mixta sobre su nivel (Albert Marín/Albert Marín)

En la zona mixta del juego de este pasado sábado, una periodista le hizo la consulta a Hernández de si pasa por su mejor momento, pero, al parecer al de Cuba no le encantó la pregunta y tuvo una respuesta sarcástica.

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Marcel se le quedó viendo con asombro por unos segundos y luego soltó una risa de asombro y respondió: “Buenas noches, estamos en un gran momento deportivo, hace siete años y medio que estamos en un gran momento deportivo, hace siete años y medio”, respondió en un video subido por la página Qué golazo, mae.

Hernández es el goleador del certamen nacional con un total de 11 anotaciones, cuatro adelante del liberiano Erick Torres.

Desde su llegada al fútbol nacional, el atacante ya acumula 160 anotaciones y ha pasado por grandes clubes como Cartaginés, Alajuelense y ahora en Herediano, logrando tres cetros de campeón nacional, dos con los florenses y uno con los blanquiazules, cortando una racha de más de 80 años sin ser campeones.

En su paso por Alajuela, Marcel también fue campeón internacional en la edición 2020 de la Liga Concacaf, la que hoy es Copa Centroamericana, en la que los rojinegros se coronaron como campeones en la recordada final ante Saprissa.