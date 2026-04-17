Fabián Zumbado hace fuerte revelación sobre Jafet Soto y Herediano con la que se identificarán muchos

Fabián Zumbado, comentó la transformación que tuvo el Herediano con Jafet Soto a cargo. (Cortesía)

Aguantar bromas, memes, ser el pato de la fiesta donde sea que fuera o no ser tomado en serio por ser aficionado al Herediano, esa es una realidad que vivían los los fiebres del Team antes del 2012 y los que los aficionados más viejitos se pueden acordar.

Afición del Herediano pasó de las burlas a una época dorada

Los fanáticos rojiamarillos vivieron épocas en la que la pasaron muy mal, entre 1993 y el 2012 se comieron una racha de 19 años sin títulos, por eso es que disfrutan tanto el presente y la época de gloria que les llegó de la mano del grupo Fuerza Herediana.

El periodista Fabián Zumbado la tiene muy clara, quien pasó de ser el “pobrecito herediano” al “ahí viene el hp herediano”, por la manera cómo el equipo cambió a nivel de su afición, quienes más que campeonatos, les han dado la mejor era de su historia.

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Durante el tiempo que trabajó en medios, Zumbado se dio cuenta cómo la imagen de los florenses fue cambiando y hasta la misma calidad de vida de sus aficionados, a quienes la aparición de Fuerza Herediana les devolvió el orgullo y poder sacar pecho de sus colores.

“Los heredianos vivimos momentos muy difíciles, muy complicados, yo en algún momento pensé que no iba a vivir para ver al Herediano campeón de nuevo, vivimos 19 años muy duros, en el que cada cosa que pasaba era peor que la anterior, era muy complicado”.

“Al inicio de cada campeonato uno empezaba con el pensamiento de qué forma era que íbamos a regalar el título esta vez, qué es lo que nos iba a pasar, por eso la llegada de Fuerza Herediana no solo fue para cambiar el equipo, sino a cambiar la vida de los heredianos”, comentó de entrada con sinceridad.

Historias duras que marcaron al herediano

Para Fabián, la aparición del grupo liderado por Jafet Soto le dio al aficionado algo que ninguna otra administración había logrado, estar al tú por tú con cualquiera.

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Zumbado afirma que las nuevas generaciones de heredianos, de hace unos 15 años para atrás, les cuesta entender o creer lo que ellos vivieron, pues crecieron con un equipo muy ganador a diferencia de lo que pasaba entonces.

“Hubo un año en el que fuimos líderes, un concierto nos destruyó la cancha, otro año el viento se llevó el techo, perdimos una final porque un técnico hizo debutar a un juvenil, teníamos equipos muy malos, no había plata, nos cortaban la luz, el agua, uno no veía por dónde las cosas mejorarían”, recordó.

La afición de Herediano ya sabe muy bien lo que es celebrar contra sus archirrivales. (Rafael Pacheco Granados/Herediano vs. Saprissa)

De rifas y crisis a dominar Costa Rica

José Rodríguez, primo de Zumbado, es otro de los florenses que recuerda la época de las rifas y la venta de comida para sacar el equipo adelante, de las cuales él mismo puso plata algunas veces.

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Rodríguez recuerda que él estuvo en la asamblea en la que se nombró a Fuerza Herediana como administrador del club y confiesa que jamás pensó que las cosas cambiarían tanto.

“Lo que se ha hecho en estos 13 años ningún equipo de Centroamérica lo ha hecho. Se marcó mucha diferencia. Yo creo que ni el más optimista de los heredianos iba a pensar que iba a pasar esto”.

“Imagináte que la canción del Herediano dice que se ganaron 16 campeonatos y estamos a las puertas de llegar a la 32, eso dice mucho”, dejó para reflexionar.