Estadio Rosabal Cordero abrió su primer local y su primer cliente se fue con un gran recuerdo y premiado

José Rodríguez Zumbado fue el primer cliente en la primera tienda en el nuevo estadio Rosabal Cordero. (Cortesía José Rodríguez./Cortesía José Rodríguez.)

José Rodríguez Zumbado es un vecino del estadio Rosabal Cordero, parte de su rutina, es caminar todas las mañanas por los alrededores de la casa de don Eladio y este miércoles se topó algo muy particular al ver que estaban abriendo un negocio allí mismo.

Una tienda de donas llamada Krispy Kreme, una cadena estadounidense que está en Costa Rica se convirtió en el primer local que se abre en las afueras del estuche.

Al ver que estaban inaugurando la cafetería, José se acercó y se ilusionó mucho al ver que finalmente el estadio que tanto ha esperado, arrancó formalmente actividades.

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El primer cliente del nuevo estadio: emoción, premios y orgullo herediano

Rodríguez esperó un ratito y a las 10 a.m en punto, la donería abrió, él fue el primero en entrar, la primer persona que compró algo en el nuevo estadio lo que además de una satisfacción y emoción grande, le dejó dos grandes premios.

Como reconocimiento, la tienda le regaló una tarjeta con la que puede reclamar un café gratis por semana por seis meses y otra con la que le darán doce donas mensuales por un año. Otra satisfacción más gracias al Team.

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José Rodríguez Zumbado sintió mucha emoción de ser el primer cliente de la tienda. (Cortesía José Rodríguez./Cortesía José Rodríguez.)

José nos contó que sintió al entrar a los terrenos del estadio a comprar algo.

“Sin palabras la verdad, fue una emoción muy grande, yo he perdido familiares con la esperanza de conocer el nuevo estadio, hay mucha gente que se ha esforzado y pagado su silla, que han estado cerca del proyecto, todo el esfuerzo que ha hecho Fuerza Herediana para que esto se dé por lo que fue una alegría inmensa”, indicó,

Un sueño cumplido tras años de espera en Heredia

Para Rodríguez, el café y la dona que compró le supieron a gloria, a la realidad de un sueño cumplido que finalmente se concretó luego de esperar varios años.

“Fue muy lindo, yo siento que de ahora en adelante viene un efecto en cadena, otros de los arrendatarios del estadio se van a motivar para empezar a abrir los locales de la primera fase, de verdad que es una ilusión muy grande para todos”, contó.

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A José Rodríguez le regalaron dos tarjetas con las que podrá comer gratis en la tienda por un año. (Cortesía José Rodríguez./Cortesía José Rodríguez.)

El Rosabal Cordero toma forma: “es como un mall con cancha”

José vive cerca del estadio, sus papás viven a 200 metros y él ve todos los días como hay cientos de personas trabajando, metiéndole mucho amor a la obra para que esté lo más pronto posible y por lo visto tiene la certeza que en pocos meses estará lista.

“Yo nací acá en Heredia, he pasado toda mi vida laboral en la provincia y tener a solo 200 metros de la casa de mis papás, es toda una ilusión tener un inmueble de toda esta magnitud, porque lo que está construyendo Fuerza Herediana es un mall con una cancha adentro, son instalaciones monstruosas que llenarán de orgullo a la provincia y el país”.

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Una herencia rojiamarilla que trasciende generaciones

La familia de este aficionado es rojiamarilla de toda la vida, todos sienten la pasión por estos colores de manera muy grande.

La abuelita de José, doña Berta Ramírez Camacho, era muy conocida en la provincia por el amor que le tenía al club, al punto que hasta le dedicaron un partido.

“Mi abuela iba a todos los estadios a ver a Heredia, es parte de la herencia que a uno le queda y que lo hace ser superherediano, de hueso colorado. Mi abuela, con 95 años, todavía visitaba el estadio, por lo que hasta le dedicaron un partido cerca del día de la madre, un triunfo en el que ganamos 5-1 a Liberia”, recordó.

El nuevo estadio del Herediano abriría en agosto

Jafet Soto, presidente rojiamarillo, aseguró días pasados que el estadio abriría sus puertas en menos de cuatro meses, en agosto luego de una espera de años.