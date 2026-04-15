Jafet Soto se abre como pocas veces y da un sentido mensaje por los 13 años de Fuerza Herediana

Jafet Soto, presidente de Fuerza Herediana, abrió su corazón ante la afición del Club Sport Herediano, a propósito del 13° aniversario de esta agrupación.

El cuadro florense publicó un sentido mensaje de parte del dirigente rojiamarillo, en donde habló de temas relevantes, como la construcción del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero y también se dio un espacio para agradecerle a la hinchada por el apoyo, la paciencia y todos los momentos que han compartido con la camisa del Team.

“Quiero agradecer también el respaldo recibido durante todos estos años. El cariño, la fe y la confianza de tanta gente herediana han sido un sostén inmenso en los momentos más duros. Nada de lo construido habría sido posible sin una afición que acompaña, exige, defiende y ama al Herediano con una lealtad que ya forma parte de su identidad.

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Jafet Soto, presidente de Fuerza Herediana, se abrió como pocas veces en el aniversario de la agrupación. Foto: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“Ustedes han sido el alma de este proceso: han estado en los días de fiesta, pero también en los días grises, y esa constancia no se negocia ni se apaga, y vale tanto o más que cualquier título”, se lee en el mensaje.

El mensaje de Jafet Soto

Este es un extracto del mensaje de Jafet, a propósito de los 13 años de Fuerza Herediana:

“Desde aquel 15 de abril de 2013 asumimos una misión tan exigente como apasionante: proteger al Herediano, fortalecerlo y llevarlo al lugar que su historia y su gente merecen. Al mirar hacia atrás, lo hacemos con orgullo, pero también con gratitud. Hemos vivido juntos una etapa extraordinaria, marcada por títulos nacionales, conquistas internacionales, Supercopas, el campeonato del equipo femenino y un proceso de modernización que ha transformado al club dentro y fuera de la cancha. Pero esta historia no se explica únicamente desde los trofeos; también la sostienen los sacrificios, los momentos de prueba y la paciencia de entender que las obras verdaderamente grandes no se levantan de un día para otro.

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Herediano tiene 30 títulos en sus vitrinas. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Si hubo un momento que nos dolió de verdad, pero que también nos obligó a mirar hacia adelante con firmeza, fue la despedida del estadio Eladio Rosabal Cordero. Ver desaparecer esa casa cargada de memoria, de gloria y de sentimiento no fue fácil para nadie. Lo hicimos, sin embargo, convencidos de que Heredia y el Herediano merecen un hogar a la altura de lo que son. La espera ha sido larga, y lo sabemos. Pero cuando se construye algo tan significativo para una institución tan grande, también hay que tener la humildad de entender que todo llega cuando debe llegar. Y hoy, en este aniversario, tenemos la certeza de que ese momento se acerca: la nueva casa de don Eladio está por abrir sus puertas a la familia herediana.

La dirigencia sigue con la construcción del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Gracias por estos trece años. Gracias por no soltar nunca a este club, por exigirnos, por acompañarnos y por recordarnos cada día lo que significa defender este escudo. Lo que hemos construido juntos ya es historia; y lo que viene, con fe y con ustedes a nuestro lado, tiene que ser todavía mejor”.