Fernán Faerron hizo denuncia sobre cómo trata el VAR a Cartaginés ¿Era igual cuando estaba en Herediano?

Fernán Faerron asegura que el VAR no mide igual al Cartaginés. Foto: Facebook CSC. (Foto: Facebook CSC./Foto: Facebook CSC.)

Fernán Faerrón, defensor del Club Sport Cartaginés, llamó las cosas por su nombre luego de la derrota de los brumosos ante Herediano al denunciar que las decisiones del VAR no se manejan igual para ellos.

El zaguero estaba muy enojado al cuestionar que no les sancionaron lo que consideran un penal claro y luego, les anularon un gol por una jugada que “revisaron diez segundos” para decir que el balón ya había salido.

LEA MÁS: Leonardo Vargas está harto del arbitraje y disparó a más no poder contra la Comisión y Enrique Osses

Faerron cuestiona decisiones arbitrales y posible influencia externa

Faerron aseguró que situaciones como la política se meten para tomar decisiones en el futuro de los equipos.

“Siento que se juega con VAR para algunos equipos y para otros no, como nosotros, me parece redudante, pero lo he dicho muchas veces. No puede ser que esa última bola la revisen diez segundos (el gol anulado), el árbitro cuando ve que Kevin (Briceño) está afuera del área, los de Heredia le dicen, ‘Pite, pite, pite’ y lo hace. Me parece muy mala leche que ni siquiera espere que Kevin vuelva al área o regrese un poco”, comentó.

Faerron aseguró que a los jugadores nadie les dijo que no hubo VAR un rato del juego.

“Hubo 20 minutos en que no estuvo el VAR en el primer tiempo, pero a nosotros nadie nos dijo nada, ni a los capitanes. Lo manejan a conveniencia de ellos y no pueden no intervenir en esas dos jugadas que hay”, agregó.

LEA MÁS: El analista Henry Bejarano confirma y explica el aparente error que le arrebató el empate al Cartaginés

Respuesta incómoda sobre su paso por Herediano

Ante la observación que hizo, La Teja le consultó a Fernán si cuando el jugaba en el Herediano el año pasado, desde aquella trinchera, sintió que en efecto a algunos equipos los trata diferente el VAR.

El cuestionamiento, agarró al jugador un poco en curva, soltó una sonrisa mientras se la realizamos y luego aseguró que era una pregunta “mala” o “tramposa”, al explicarle que se hizo con base en su experiencia en el Team y a raíz de su denuncia.

¿Sentía diferentes las cosas cuando estaba en Herediano, “Tal vez prefiero no hablar de eso, es un poco tramposa (la pregunta), siento que si hablo de más pueden venir consecuencias, pero sí siento que políticamente afuera se manejan muchas cosas”, dijo.

LEA MÁS: Nuevas imágenes del VAR darían giro al gol anulado por el que tanto reclamó Cartaginés ante Herediano

Fernán Faerron: "En el VAR no juegan igual para todos los equipos"

Jugadores temen sanciones por hablar del arbitraje

Faerron indicó que hay muchas cosas que quisiera decir, pero que se tienen que quedar callados porque sino los pueden multar.

“Ya lo hemos hablado mucho, han pasado muchos partidos hablando de esto y siempre nos perjudican, parece que quieren sacar a algunos equipos o que otro quede primero, es mi parecer, mi opinón, son cosas muy claras que pasan en los partidos y no puede ser”.