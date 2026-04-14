Brutal estadística de Marcel Hernández deja mal parados a los goleadores de Saprissa y Alajuelense

Marcel Hernández no deja de meter goles en el Clausura 2026; en 15 jornadas, el atacante del Herediano lleva diez y es de lejos el mejor delantero del certamen.

El récord goleador del cubano lo dice todo; sus cifras este torneo son muy destacadas y hay una estadística que, además, deja en evidencia su superioridad sobre el resto.

Herediano (La Nación/Cortesía: Herediano)

Ni Alajuelense ni Saprissa alcanzan los goles de Marcel Hernández

Si sumamos las anotaciones de los delanteros de Alajuelense y Saprissa, en cada equipo, no alcanzan a las conseguidas por el isleño, lo cual es un dato para reflexionar.

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El Monstruo tiene tres nueves, Ariel Rodríguez y Tomás Rodríguez tienen tres pepinos cada uno, mientras que Orlando Sinclair apenas lleva uno, por lo que suman siete entre todos.

En el caso de Alajuelense, los tres centros delanteros suman nueve dianas: cuatro de Ronaldo Cisneros, tres de Ángel Zaldívar y uno de José Alvarado.

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Solo dos artillerías superan al cubano en conjunto

Solo hay dos delanteras que sumadas entre sí superan al cubano, la de Liberia, cuyos nueves suman trece goles, seis de Erick “Cubo” Torres, cuatro de Fernando Lesme y tres de Joaquín Alonso Hernández.

Luego está la de San Carlos, con los seis tantos de Jorman Aguilar y los cinco de Brian Martínez, los que acumulan once, uno más de los hechos por el isleño.

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Marcel Hernández va tras su propio récord goleador en Costa Rica

El récord goleador de Marcel en el fútbol de Costa Rica es de quince goles, el cual logró en dos temporadas, en el Clausura 2018 y en el Clausura 2022, en el que cerró el torneo como campeón nacional.

A Marcel le restarían al menos siete partidos más, tres de temporada regular y cuatro de semifinales y una final, si el Team amarra el primer lugar y no juega una gran final, en cuyo caso serían dos juegos más.