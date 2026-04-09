Marcel Hernández es el jugador más influyente del torneo, estas cifras lo sostienen

Marcel Hernández suma ocho goles y tres asistencias en el torneo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Marcel Hernández es el jugador más influyente del Clausura 2026, una afirmación que se defiende desde las estadísticas y no desde la opinión o la subjetividad.

Números de Marcel Hernández lo colocan como el más determinante del Clausura 2026

Los números del cubano muestran que su combinación de goles y asistencias está sobre cualquiera en el torneo, al sumar ocho goles y tres asistencias, cifra a la que nadie se acerca.

El peso del delantero en el Team es vital, ha participado en once de los 22 goles que tienen los florenses en el certamen, es decir en la mitad.

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Impacto directo en resultados del Herediano

Hernández anotó en siete de los 14 partidos disputados por los florenses y en seis de ellos, siempre que el isleño anotó, ganaron el encuentro.

Por el peso de sus aportes, el club nombró a su goleador como jugador del mes en marzo, una designación que cae tras anotar cuatro goles y dar una asistencia en seis jornadas.

En el conteo de marzo queda fuera, incluso, el golazo que marcó el domingo ante Puntarenas FC para triunfar 1-0 en el Lito Pérez.

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Afición respalda a Marcel Hernández como el mejor extranjero en Costa Rica

En redes sociales, la afición respaldó la elección de quien consideran el mejor extranjero en el fútbol de Costa Rica y hasta le enviaron un mensaje que continúe su racha este viernes ante el Cartaginés.

Para Fabián Zumbado, periodista deportivo y aficionado rojiamarillo, lo de Marcel no deja dudas de que hoy por hoy es el mejor jugador del campeonato nacional.

“Por números y por incidencia, Marcel no es solo el mejor de Herediano, es el mejor del campeonato nacional. Muchos hablan que tal jugador es buenísimo, pero no tiene la incidencia de goles que lleva Marcel sumando todo, por lo que le guste a quien le guste, es el mejor del torneo”, opinó.

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Marcel Hernández ha sido letal frente al marco rival. (PRENSA CH/Prensa CHS)

Comparación con otras figuras del torneo nacional

El comunicador no tiene dudas que Hernández es indispensable para los florenses, de esos que no se pueden dar el lujo de dejar de lado.

“Lo quieren poner a la par de otros jugadores o señalar a otros por encima, pero los números respaldan a Marcel y son contundentes, no tiene comparación en el campeonato nacional”, añadió.

En la tabla de goleadores, Hernández le saca dos goles al segundo lugar, Erick “Cubo” Torres de Liberia y tres a Bryan Martínez de San Carlos y a Cristopher Núñez de Cartaginés.

El segundo jugador que tiene más incidencias es Mariano Torres, del Saprissa, quien suma tres tantos y cinco asistencias, con lo que ha participado en ocho de los 24 goles morados.