Santiago van der Putten cuenta la verdad de su relación con Marcel Hernández, tras su lesión

El defensor de Alajuelense Santiago van der Putten comentó que Marcel Hernández ha estado preocupado por su salud, a causa de la lesión que sufrió en el juego contra Herediano, del 21 de marzo anterior.

Recordemos que ese día, durante el clásico provincial, el jugador tuvo que dejar el encuentro por una fuerte molestia. Días después, el equipo confirmó que el jugador sufrió una rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha y quedaría fuera de las canchas por al menos 8 meses.

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Van der Putten habló del apoyo que le dio el camerino liguista y de la relación con el delantero del equipo florense:

“A mis compañeros, agradecerles porque nadie sabía lo que pasó, en la calentura del juego, en la rapidez del partido, pero es algo que me pasó solo; yo planto mal el pie, transfiero mi peso del lado izquierdo y mis compañeros no tenían por qué saber o entender por qué fue solo.

“Mis compañeros intentaron hablar con Marcel, son cosas que quedan en la cancha y me sentí muy acuerpado por ellos”, dijo el defensor.

Santiago van der Putten habló de lo que pasó al momento de lesionarse en el juego ante Alajuelense y su relación con Marcel Hernández. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Todo un caballero

Sobre Marcel, Santi reveló que el delantero cubano se ha portado muy bien con él.

“Al otro día (domingo), Marcel me llamó, hablé con él, compartí con él cuando estuvo en la Liga y tenemos una buena relación, estaba muy asustado por la situación.

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“No le puedo recriminar nada, estaba muy apenado, sé que todo el mundo quiere ganar, todos somos competidores y le agradecí el gesto.

“Se ofreció a venir esta semana o la próxima y quiere compartir conmigo un rato. Son cosas que quedan en la cancha, él me preguntó si mi familia estaba enojada con él y hasta pidió disculpas”, comentó.