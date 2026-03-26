Aarón Salazar habló del reclamo que le hizo a Marcel Hernández en jugada que se lesionó van der Putten

Aarón Salazar aclaró que él no responsabilizó a Marcel hernández de la lesión de Santiago van der Putten. (Jose Cordero/José Cordero)

Aarón Salazar, futbolista de Alajuelense, fue de los futbolistas que más llamó la atención en el video de la jugada en la que su compañero Santiago van der Putten se lesionó, esto por el reclamo que le hizo a Marcel Hernández del Herediano.

En las imágenes se escucha cuando el zaguero manudo le reclama al atacante florense por la acción y donde le dice que él siempre entra con los brazos arriba.

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“Yo no le estaba reclamando que por él se lesionó Santi”

En el video queda la impresión que Salazar responsabiliza al isleño, postura que el rojinegro aclaró este jueves cuando habló con Radio Columbia en Turquía, país al que viajó con la Selección de Costa Rica para enfrentar dos amistosos.

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“Con respecto a lo de Marcel, para ya cerrar ese capítulo, yo no le estaba reclamando que por culpa de él se lesionó Santi ni mucho menos, sino otro gesto que él hace cuando el balón ya va a salir y él sabe de lo que hablo”.

“Al final son cosas de cancha y ahí se van a quedar. En ningún momento yo lo culpé por la lesión de Santi”, explicó el erizo.

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Salazar afirmó que hubiera deseado que van der Putten lo acompañara en el viaje a Turquía, al cual también estaba convocado, pero por la lesión quedó fuera.