Van der Putten abre su corazón luego de sufrir por segunda vez la temida lesión de ligamento cruzado

El joven defensor de la Liga Deportiva Alajuelense, Santiago Van der Putten rompió el silencio después de sufrir una grave lesión el pasado sábado durante el compromiso entre manudos y el Herediano en el estadio Carlos Alvarado.

El domingo, por medio de las redes sociales del club campeón nacional, se confirmaron las peores noticias para el defensa luego de que se conociera que la lesión es del ligamento cruzado, por lo que alrededor de nueve meses estará fuera de las canchas; es decir, se pierde el resto del actual certamen y, con mucha posibilidad, el siguiente casi que por completo también.

Santiago se lesionó la rodilla en una jugada con Marce Hernández (Jose Cordero/José Cordero)

Ante esto y al ser la segunda vez que pasa por este tipo de lesiones, Santiago habló sobre lo que vive a nivel personal tras sufrir esta noticia.

“Han sido días difíciles para mí, complicado y definitivamente encontrar las palabras que siento también, pero gracias a todas las personas que han sacado su tiempo de mandarme un mensaje, mostrarme su cariño, apoyo, desearme todo lo mejor”, dijo en su Instagram personal.

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El joven zaguero le envió no solo un emotivo mensaje a los rojinegros, sino que a su vez a las demás aficiones del país que también lo han apoyado.

“A la afición liguista que desde el día uno que me lesioné por primera vez en el 2022 o desde que llegué en setiembre del 2020 me han acuerpado, apoyado en todo momento, ahora no es la excepicón y todas la otras aficiones que se han manifestado con sus muestras de cariño, me han acuerpado, acompañado y mandado sus mensajes, a mis compañeros que me han ayudado, a toda la gente que está cerca de mí que conoce más a Santiago, la persona, y que también me han acompañado en este camino”, mencionó.

Van der Putten venía de marcarle al LAFC y ser figura en la serie (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Pese a lo difícil del momento, Van der Putten ve esta prueba en su carrera como una oportunidad para seguir creciendo.

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“Si algo me comprometo y algo voy a hacer es que toda adversidad y todo reto sea una oportunidad para crecer, para mejorar y para aprender, estoy totalmente convencido”, acotó el defensa.

Van der Putten viene de un momento muy positivo en el que anotó ante LAFC y se hablaba de una futura venta al extranjero, además de que estaba en la lista de seleccionados por el Bocha Batista en su primera convocatoria con Costa Rica para los amistosos de esta fecha FIFA.