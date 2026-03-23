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Famosos cantantes lucen las camisas del Saprissa

Los cantantes Mau y Ricky posaron con las camisas del Saprissa

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Por Eduardo Rodríguez

Los cantantes venezolanos Mau y Ricky, hijos de Ricardo Montaner, estuvieron presentes en el FIA y se llevaron un regalo muy especial por parte del Saprissa.

Mau y Ricky con las camisas del Saprissa
Mau y Ricky con las camisas del Saprissa (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)

“Con Saprissa siempre pasamos un buen rato y después nos enamoramos. Mau y Ricky se llevaron del FIA la camiseta más linda del mundo”, publicaron los tibaseños en sus redes sociales.

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Los sudamericanos se llevaron cada uno una batichema, Mau con la negra y el dorsal 17, mientras que Ricky la blanca con el número 1 en la espalda.

La camiseta de Batman del Monstruo sigue siendo un gran atractivo y tema a nivel internacional, ya que hace poco en un programa de DAZN en España les hicieron llegar las camisas del Caballero de la Noche, la cual es catalogada como la más linda del planeta.

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SaprissaMau y Ricky
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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