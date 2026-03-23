Alajuelense en alerta: el dato que refleja su complicado 2026

Alajuelense parecía que había vuelto tras sumar varios triunfos al hilo que lo devolvieron a los puestos de clasificación y hasta incluso algunos soñaban con pelear con el primer puesto del campeonato nacional y avanzar en la Concacaf Champions Cup.

En esta última semana se cayeron ambas expectativas tras la derrota en primera instancia en la Concacaf contra LAFC en el estadio Alejandro Morera Soto 1-2 con ese tanto en la agonía del encuentro, y seguidamente al cierre del partido en el Carlos Alvarado de Herediano.

Alajuelense acumula ocho derrotas en el presente 2026 (JOHN DURAN/John Durán)

Con este par de derrotas, la Liga suma ocho derrotas en lo que llevamos del presente año 2026, algo que ya supera a todas las pérdidas en compromisos oficiales que tuvieron los vigentes campeones de Costa Rica y de Centroamérica el pasado 2025.

En todo el año anterior, los rojinegros cayeron en solo en seis encuentros oficiales.

LEA MÁS: Kendall Waston se acerca a una cifra de goles que es insólita para un defensa

El primer juego que perdieron fue en México 2-0 ante Pumas por la Concacaf del año pasado y de ahí los manudos volvieron a perder hasta la gran final de vuelta ante Herediano 1-0.

En el estreno de la Copa Centroamericana en casa ante Plaza Amador de Panamá, perdieron 1-2, para días después, de nuevo en el Morera Soto, perder 0-1 contra el propio conjunto florense.

En el 2025 la Liga solo perdió en seis ocasiones y ya lleva ocho en apenas tres meses del 2026 (MARVIN_CARAVACA /Marvin Caravaca)

Las dos últimas derrotas del 2025 se produjeron en la visita a Pérez Zeledón por la fase regular del Apertura y nuevamente en casa en la ida de cuartos de final de la centroamericana ante Motagua 0-1 en setiembre.

En el presente 2026, ya la Liga acumula ocho pérdidas, la primera en Cartago 1-0 en la tercera fecha de este torneo, sumado a las dos derrotas por el torneo de Copa contra Liberia, tanto en la ida como en la vuelta.

LEA MÁS: Fernán Faerron no se quedó con las ganas y lanzó una dura crítica luego de caer ante Pérez Zeledón

Sporting en la Catedral ganó 1-2; días después fue Saprissa en la Cueva que venció 2-1 a los manudos y fue cuestión de una semana para que Puntarenas en el Lito Pérez, le ganara 2-0 y en pleno febrero ya los manudos tenían las mismas seis caídas que acumularon en todo el 2025.

LAFC y Herediano se encargaron de esta semana aumentar la cifra a ocho, por lo que, con tan solo tres meses del 2026, ya los erizos suman más pérdidas que en los 12 meses del 2025.