Alajuelense confirma cuánto tiempo estaría fuera de las canchas Santiago van der Putten tras su cirugía de rodilla

Alajuelense dio noticias sobre el defensor Santiago van der Putten.

Recordemos que el joven de 21 años se lesionó el sábado anterior, en el juego contra Herediano.

La Liga confirmó que el jugador sufrió una rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha y quedaría fuera de las canchas por al menos 8 meses.

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El defensor Santiago van der Putten fue operado este miércoles por la mañana. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

A cirugía

Ante una consulta de este medio, Alajuela confirmó que Santi fue operado este miércoles por la mañana, en el hospital Metropolitano.

Días después de lesionarse, el jugador dio un mensaje lleno de esperanza, a través de sus redes sociales.

“Han sido días difíciles para mí, complicado y definitivamente encontrar las palabras que siento también, pero gracias a todas las personas que han sacado su tiempo de mandarme un mensaje, mostrarme su cariño, apoyo, desearme todo lo mejor”, expresó.

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El joven zaguero le envió no solo un emotivo mensaje a los rojinegros, sino que a su vez a las demás aficiones del país que también lo han apoyado.

“A la afición liguista que desde el día uno que me lesioné por primera vez en el 2022 o desde que llegué en setiembre del 2020 me han acuerpado, apoyado en todo momento, ahora no es la excepción y todas la otras aficiones que se han manifestado con sus muestras de cariño, me han acuerpado, acompañado y mandado sus mensajes, a mis compañeros que me han ayudado, a toda la gente que está cerca de mí que conoce más a Santiago, la persona, y que también me han acompañado en este camino”, mencionó.