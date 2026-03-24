Doctor explica qué sucedió con Santiago van der Putten y cuáles son sus perspectivas a futuro

Santiago van der Putten será operado esta semana del ligamento cruzado de la rodilla. (Jose Cordero/José Cordero)

La lesión de Santiago van der Putten es una noticia que impactó a muchos en el fútbol nacional dado las condiciones y la proyección que tiene el futbolista de Alajuelense, por lo que es una gran preocupación qué podría pasar con él a futuro.

La Teja habló con el doctor Erick Solano, el especialista que está trabajando con el defensor manudo para su cirugía por la rotura del ligamento cruzado de rodilla y su posterior etapa de recuperación, un paciente a quien conoce muy bien.

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Médico ya había operado a van der Putten en el 2023

El médico operó a Santi de esta misma lesión que sufrió en junio del 2023 en la rodilla izquierda y ahora se le fue la derecha.

Para el médico, en el caso de van der Putten pasa un poco hasta por la mala suerte, dado que es una persona preparada físicamente, se cuida como debe hacerlo un profesional, por lo que estos componentes también existen en el fútbol.

“Santi es una persona estudiada, que tiene un apoyo familiar, está en un buen equipo y ha tenido esa mala suerte y eso, básicamente, lo que hace es que lo retrocede, estamos planificando para operarlo esta semana y eso es lo que estamos hablando, en seguir adelante, lo que pasa es que esas lesiones son un golpe duro, que de hecho que no solamente se trabajan a nivel físico, sino que hay que trabajarlas a nivel psicológico", comentó.

El médico contó que ya pasaron por el duelo del la lesión y ahora echar para adelante.

“Él es muy preparado y tiene mucha mente fría, es un golpe muy duro, pero a futuro tiene todo para salir adelante”, comentó.

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Mentalidad es vital para la recuperación

Solano detalló que la mentalidad es vital en estos casos, este martes el doctor operará al defensor Fabio Coronado de Sporting, otro paciente con el que trabajó recientemente y al que los albinegros ayudan sicológicamente.

Volver luego de este tipo de lesiones generalmente es complicado porque están esos dos factores, además del miedo de una recaída y que no queden algún tipo de secuelas.

“Cuesta mucho, de hecho, que por eso yo admiro mucho a Santi, porque Santi tuvo lesión de ligamento y se recuperó y ya tenía dos años de estar jugando y ahora con la Selección se lesionó el menisco y en tiempo récord se recuperó y jugó en eliminatorias y le ayudó a la Liga al título de la Centroamericana y al título de acá. Si físicamente ya había salido de todo, ahora es un golpe más duro”, agregó.

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El jugador publicó este lunes un mensaje en redes sociales en el que afirma que pese al dolor y la tristeza, le meterá muchas ganas para volver fuerte a los terrenos de juego cuando acaben los nueve meses de recuperación.