Uno de los doctores más calificados de Costa Rica es tajante sobre las canchas sintéticas y las lesiones de rodilla

En el ambiente del fútbol de Costa Rica existe una gran preocupación, ¿qué está pasando que cada vez más jugadores se están lesionando de gravedad en diversos equipos?

La situación es más curiosa al ver que la lesión es la misma, rotura completa o parcial del ligamento cruzado de la rodilla y en algunos casos también el menisco se va en la tira.

En los tres meses que lleva el Clausura 2026, ya son siete los jugadores que han caído por esta lesión, Sebastián Acuña de Saprissa, Fabio Coronado y Ariel Arauz de Sporting, Nicolás Vargas y José Rodríguez Chiroldes del Cartaginés y Malcom Pilone y Santiago van der Putten de Alajuelense.

A Van der Putten le ocurrió la lesión en una cancha sintética. (Jose Cordero/José Cordero)

A esto hay que sumarle casos del año pasado como Óscar Duarte, José Luis Quirós, Leonardo Alfaro, Daniel Chacón, Jefferson Sánchez o Jesús Henestrosa, una muestra de lo común que se volvió esta dolencia.

Para entender qué está pasando, buscamos a uno de los especialista más calificados del país, el doctor Erick Solano, quien se especializó en ortopedia y este tipo de cirugías son su pan de cada día desde hace 15 años.

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Entre su lista de pacientes están Pilone, Duarte, Coronado y ahora van der Putten, dado que trabaja con Alajuelense, la Federación Costarricense de Fútbol, el Comité Olímpico y es el médico de confianza de las principales estrellas en Costa Rica.

La pregunta inicial que le hicimos al doctor fue la más básica y la que se hacen todos.

Los jugadores ticos están teniendo terrible suerte con las lesiones. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

-¿Qué está sucediendo y por qué estás lesiones de repente se dispararon?

Cada vez hay más, ya casi se están duplicando los del año pasado y son varios factores. Aquí en Costa Rica, son las canchas. Las canchas sintéticas o las canchas que no están en buenas condiciones son un factor que predispone a que las rodillas se lesionen más.

El otro factor, además de la canchas, son la cantidad de horas de deporte, sumando entrenamientos, preparación y la cantidad de juegos que tienen, la cantidad de horas que están, eso suma mucho también. Entre más horas se practiquen, más posibilidades de lesión hay.

Entonces digamos, son dos factores externos que han venido fluyendo y que provocan problemas, más los factores ya predisponentes de solamente el hecho de practicar el deporte asociados también a la preparación, a la nutrición, etcéra.

A Sebastián Acuña le pasó en la fea cancha del Colleya Fonseca. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En este caso, Santiago y otros jugadores no tienen ese problema porque son muy profesionales, pero imagínate, a nivel de ligas menores, nosotros vemos una cantidad de rupturas por mucho de eso, porque juegan en malas canchas, malos zapatos, mala preparación. Si a nivel de la primera división, estamos viendo 15, en las inferiores estamos viendo 40.

-¿Qué dice usted de las canchas sintéticas?

Vamos a ver, nosotros hemos estado con la selección o con algún equipo en canchas sintéticas en Estados Unidos que son de última generación y esas sintéticas son buenas.

Estamos hablando de que hay diferentes generaciones de canchas, entonces si usted tiene una cancha sintética o una cancha híbrida así, probablemente no va a predisponer, pero es que las canchas sintética de aquí son como jugar en cemento. Entonces, obviamente, eso predispone y acelera.

Si un jugador tiene muchas horas de fútbol, además tiene predisposición y está en una cancha sintética de esas, pues se va a romper.

-¿Las canchas sintéticas de este país, por sus condiciones, son matarodillas prácticamente entonces?

Sí, correcto y eso que hablamos de rodillas, pero quién sabe cuántos desgarros y torceduras de tobillo y otros también tienen que ver con esto y como le digo, estamos hablando solo en primera división, veamos en ligas menores, segunda división, que juegan en canchas distintas que son peores.

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Usted le pregunta a un dirigente que tiene este tipo de canchas y le va a decir que está avalada por la Federación, el Comité de Licencias y que cumple con los criterios de FIFA. ¿Entonces están avalando canchas que son un riesgo para los futbolistas?

Sí, vamos a ver, yo siempre digo esto muy sencillo. La cancha está avalada, pero tráiganse aquí a jugar a Argentina o España, o un partido internacional, ¿dónde lo llevan? Al Nacional, a la Liga o a Saprissa.

Vea lo que pasa a nivel de Concacaf, equipos que clasifican a la Concachampions no pueden jugar en sus canchas porque no son las canchas ideales en muchos aspectos de infraestructura, pero también a nivel de cancha.

-¿Entonces esto no es necesariamente solo un asunto de mala suerte, hay muchas cosas que se pueden hacer para frenar la situación?

Sí, correcto, hay muchas cosas que se podrían hacer para evitar esto. Es necesario llevar un expediente de todos los equipos, de ver qué lesiones tienen, qué preparación tienen. Sé que equipos como la Liga están muy bien, creo que Saprissa también tiene sus cosas, y hay equipos que se han ido superando, pero falta mucho, muchísimo.

El doctor Erick Solano ha operado a buena parte de los futbolistas que se han lesionado recientemente. (AFP/Cortesía)

-¿Cuáles son las acciones que se tiene que tomar de una vez para ir frenando esto?

Además de temas como lo de expediente, sería importante hacer nuestra propia estadística, que no se tiene, ver si es igual, mayor o menor que la mundial y a partir de ir empezar a hacer cambios.

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Ahora decimos, “sí, es que se rompen muchos”, pero podría ser que estemos en la estadística global, pero ni siquiera podemos compararnos, por que todo se hace por separado, un médico por un lado, otro médico va por otro, muchos clubes ni siquiera tienen un médico, o tienen recursos y los mandan al INS o a la Caja a que se operen y esperan un montón de tiempo porque no se pueden operar privado. Entonces, el mundo ideal sería tener eso unificado para empezar a generar planes de acción.

Al final además hay que empezar por lo básico, tener buenas canchas, uno sabe que la cancha de Guadalupe o Santa Bárbara son malas aunque estén avaladas, valorar horas de juego y tener a los jugadores bien preparados para tratar de evitar las lesiones.