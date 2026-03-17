Cartaginés sufre una dura noticia por la seria lesión de uno de sus jugadores

Nicolás Vargas, delantero de Cartaginés, salió lesionado ante Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El partido ante Saprissa dejó un saldo muy doloroso al Cartaginés, tras confirmarse que el joven delantero Nicolás Vargas sufrió una seria lesión de rodilla.

Nico tuvo una rotura del ligamento cruzado y meniscos, por lo que estaría al menos nueve meses afuera de las canchas luego de ser operado.

La información se la confirmó a La Teja Leonardo Vargas, presidente blanquiazul, tras los exámenes que le realizaron al muchacho de 19 años.

Vargas se fue al medio tiempo del encuentro. En el vigente torneo llevaba 70 minutos disputados en cuatro partidos. El choque ante los morados fue el primer como titular.