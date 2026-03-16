La historia detrás de la Biblia que Suhander Zúñiga lleva a la zona mixta tras los partidos con Cartaginés

Luego de finalizar el encuentro en el que Cartaginés asumió el primer puesto del campeonato tras vencer 2-1 al Saprissa, en la zona mixta en el Fello Meza uno de los jugadores que conversó con la prensa fue Suhander Zúñiga.

El lateral brumoso además de hablar sobre el gran momento de la institución blanquiazul, apareció con una Biblia en la mano y contó el motivo por el que la lleva a la zona mixta después de un partido como el que se vivió el domingo en Cartago.

La Biblia de Suhander Zúiñiga (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodríguez)

“Dios siempre me ha mantenido, ha sido un pilar en mi vida y en mi familia, en momentos adversos y demás, creo que estoy en una etapa en la que disfruto más esto, a pesar de que estoy en una edad media, digamos, en la que como jugador me siento maduro, bien lo decía un día, llevo cuatro años de jugar de lateral izquierdo y creo que hasta ahora me siento un lateral bastante sólido.

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“Me ha tocado aprender, me ha tocado también cometer errores y siempre el que me ha tenido firme es Dios, porque muchas veces se nos viene el mundo encima y el apoyo es Él”, aseguró el lateral de Cartago.

Zúñiga contó que siempre la anda con él en los partidos, pese a que sabe que Dios no se va a meter en el fútbol, pero para cuidar la integridad de él como persona, sí cree que puede interferir.

Suhander Zúñiga contó sobre la Biblia que lleva a los partidos (Instagram)

“Siempre la ando, tengo como siete años de leer mi salmo antes de entrar a los partidos y creo que eso siempre me ha ayudado, bien lo digo, creo que Dios no interfiere en eso, pero sí interfiere en una lesión o en un montón de cosas más, y en la fe creo que la fe siempre va a ser importante, así que como digo ‘Dios siempre me acompaña’ y eso lo agradezco con todo el corazón”, relató Suhander.

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Cartaginés es el actual líder del campeonato luego de vencer a los morados con Zúñiga titular y jugando los 90 minutos.