Esto vale la planilla de Alajuelense, ojo la asombrosa distancia económica con otros equipos que compiten en Concacaf

Alajuelense se mide este martes al LAFC de la MLS, un equipo que cuenta con un valor de plantel sumamente superior a un tricampeón de Centroamérica que, pese a eso, tiene opciones de poder avanzar a cuartos de final de la Concacaf Champions Cup tras el empate 1-1 en la ida.

En la cadena internacional de ESPN, sacaron una información con el valor de todos los clubes participantes en esta edición de la Concacaf y la distancia entre Norteamérica con el resto de la región es abismal.

Alajuelense se verá las caras ante el LAFC, rival con un valor de planilla abismal al de los ticos (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El Club América es el número uno con un valor de 98,25 millones de euros (casi 53 mil millones de colones), seguido del Inter Miami, equipo de Lionel Messi, con 84,88 millones. Completa el podio el actual bicampeón de la Liga MX, Toluca, con 82,75 millones.

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El contrincante de los manudos es el sexto más caro de este torneo con 68,20 millones de euros (casi 37 mil millones de colones), mientras que Alajuela se ubica en el puesto 16 con un valor de 9.800.000 (poco más de 5 mil millones de colones).

El puesto siguiente es para el otro tico que ya quedó fuera, Cartaginés, que con un valor de 5,64 millones (poco más de 3 mil millones de colones) supera al Olimpia de Honduras, que es el que completa a los tres primeros de Centroamérica, con un valor de 5,2 millones de euros.

LAFC es uno de los equipos con mayor valor de la Concacaf Champions Cup (Concacaf.com/Concacaf.com)

En caso de que los manudos logren librar esta serie ante los de Estados Unidos, el rival sería Cruz Azul o Monterrey. Los cementeros ganaron 2-3, por lo que tienen ventaja para el juego de vuelta.

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La Máquina tiene un valor de 72.180.000 euros, por lo que ocupa el cuarto lugar de mayor costo en este torneo; por su parte, los Rayados son sétimos con 60,80 millones de euros, es decir, por debajo del LAFC.

El encuentro entre la Liga y Los Ángeles arrancará este martes a las 7 de la noche en el Alejandro Morera Soto.