Legionarios

La dura sentencia de Alonso Martínez tras lesión de Santiago Van der Putten

Alonso Martínez no se anduvo por las ramas para opinar con mucha dureza sobre las canchas sintéticas

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Por Sergio Alvarado
¿Cómo impactará el nuevo calendario de la MLS a futbolistas como Alonso Martínez?
Alonso Martínez no juega desde noviembre del 2025 mientras se recupera de una lesión ligamento cruzado. (SARAH STIER/Getty Images via AFP)

Alonso Martínez, legioniario costarricense del New York City de la MLS, no se anduvo por las ramas para lanzar un durísimo ataque a las canchas sintéticas en general.

El atacante tico reaccionó ante un comentario que realizó el periodista Josué Quesada en la red social X tras la lesión de Santiago van der Putten, defensor de Alajuelense.

Quesada explicó que el manudo sufrió una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y que estará nueve meses fuera.

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Tras el tuit, Martínez replicó, “Las canchas sintéticas son un desastre”, comentario que no hace al azar, sino por la experiencia de una lesión similar sufrida en ese tipo de superficies en un partido entre Costa Rica y Haití en Curazao.

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En noviembre, Chira, como se le apoda al delantero originario de Puntarenas, también sufrió una ruptura de ligamentos cruzados y menisco que lo tendría nueve meses fuera, de la que ya ha cumplido cuatro.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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