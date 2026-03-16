La mamá de Malcon Pilone manda un mensaje alentador al liguismo y revela un secreto bien guardado

Malcon Pilone, volante de Alajuelense, vivió un momento complicado luego de que la semana anterior en San Carlos saliera lesionado de los ligamentos de su rodilla izquierda, por lo que estará de baja alrededor de nueve meses.

Pese a que la lesión es sumamente grave, la mamá de Pilone, Eugenia Palacios, habló con La Teja para contar detalles sobre su hijo y su estado de ánimo actual, dejando de paso un mensaje que llena de ilusión al liguismo.

Malcon Pilone cuenta con el apoyo de su familia en medio de la dura lesión (Eugenia Palacios/Eugenia Palacios)

“La lesión fue un baldazo de agua fría, Malcon es un chico que desde los cuatro años juega al fútbol, es su vida y para él llegar a un equipo grande como Alajuelense... estamos todos contentos, es algo muy lindo, prometedor, él esperaba hace tiempo algo así, pero los planes de uno son los de uno y los de Dios son otra cosa.

“Ahora esto toca afrontarlo, pero él esta bien anímicamente, aparte, cuando tenía 17 años tuvo una lesión grande comparado con esto, la rotura de la tibia, fue terrible, él se recupero y tuvo un contrato con Rosario Central, se lesionó con ese club, pero él tiene una fuerza de voluntad que es impresionante, yo sé que si no fuera por el tiempo médico, estaría antes”, afirmó la mamá de Pilone.

Pese al duro momento de la lesión, doña Eugenia le mandó un mensaje directo al aficionado rojinegro.

“Él va a volver a estar al cien, mejor que antes porque va a tener más ganas de jugar de las que siempre lo caracteriza, él particularmente en la cancha deja todo, en la cancha da todo, así que estén tranquilos que Malcon va a volver al cien, yo como madre lo garantizo”, aseguró.

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La llegada desde Argentina a Costa Rica de Pilone

La mamá del volante rojinegro a Costa Rica es algo que doña Eugenia nunca olvidará.

“Fue algo duro porque él estaba en Rosario, se le vence el contrato y en ese momento creo que era del preparador físico, Randall Chacón, y él iba a tomar Guanacaste, entonces le dijo a Pilone que se fueran a Costa Rica y se fueron. Fue la primera vez que se montó en un avión, que viajó tan lejos; fue duro; encima, luego lo agarró la pandemia: cumpleaños solo, fiestas, Navidad, todo solo”.

Para la madre de Pilone, la Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa son como River y Boca a nivel de Costa Rica, algo que ilusiona por su llegada al club rojinegro.

Malcom Pilone, jugador de Alajuelense ya pasó por el quirófano, luego de la lesión que sufrió en el juego ante San Carlos. Foto: Instagram Malcom Pilone. (Foto: Instagram Malcom Pilone. /Foto: Instagram Malcom Pilone.)

“Nosotros comparamos a Alajuelense y a su rival con River y Boca, los más grandes de Costa Rica. Yo, cuando me comentó de la posibilidad, estaba tranquila para no quemar nada, y él me decía que no dijera nada por las dudas, pero obviamente nos pusimos felices por ser un equipo grande, pero nos iba contando que estaba el tema de la cláusula, que no sabía si se podía pagar”, aseguró.

“Yo del fútbol de Costa Rica no conocía, pero sí soy fanática del club donde juega mi hijo: primero Rosario Central, luego éramos fanáticos de la ADG, luego Liberia y ahora nos ponemos la camiseta del Alajuelense”, relató.

Eugenia Palacios es la madre de Pilone (Eugenia Palacios/Eugenia Palacios)

El momento de la lesión desde la piel de la madre

Doña Eugenia comentó que estaba viendo el partido ante San Carlos desde Argentina, por lo que desde el principio se preocuparon.

“Estábamos viendo el partido y mi marido es profesor de Educación Física, entonces entiendo un poco y desde que vio, dijo ‘uy’ y desde que dijo eso, a mí se me aceleró el corazón. Igual esperábamos que fuera algo menor, pero es que aquí en Argentina no hay canchas sintéticas, solo en fut 5 o fut 7, pero sabemos que son difíciles. Sin embargo, con la lesión, cuando vimos la cara que tenía, supimos que era algo grave.

“Apenas le hicieron la resonancia, me dijo lo que tenía, pero estuvimos animándolo, así que estas lesiones dependen de cada uno. Malcon va a estar bien, estoy segura porque sé la voluntad que tiene”, acotó la mamá.

El secreto que nos contó la mamá de Malcon Pilone

La señora Palacios nos reveló un secreto de cuando vino por única vez al país el año pasado, en el que la Liga está de por medio.

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“Yo conozco el Morera de lejos; al único estadio que fui es al de Liberia. Lo que pasa es que cuando yo pasé por ahí, me dijeron que ese era el equipo más grande, y Malcon me dijo cuando pasamos ‘ahí voy a jugar yo’”. Liberia lo trató muy bien, pero obviamente él quería estar en un equipo grande”, contó.

Doña Eugenia también nos habló sobre el momento de la Liga, que viene subiendo su rendimiento y jugará este martes ante Los Ángeles por Concacaf

“Mucho no he hablado del rendimiento del equipo, pero de que levantó, levantó, ya que empezó bastante flojo, pero ahora ante Los Ángeles era obvio que iba a tirar todo para hacer lo imposible y creo que lo van a hacer de vuelta, ahora de locales en el Morera; yo confío en los chicos, que van a tener un gran resultado este martes”.

La mamá de Malcon contó que él sufrió mucho por no estar ante LAFC en esta serie de Concacaf.

“Él estaba muy ilusionado por el juego ante Los Ángeles; le dolió mucho no jugar ese partido”.