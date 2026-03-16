Kendall Waston explica el crecimiento de la MLS en la antesala del duelo de Alajuelense en Concacaf

La Liga Deportiva Alajuelense juega este martes por la Concacaf Champions Cup ante el LAFC, lo cual será un duro reto para los erizos tras un juego de ida que acabó empatado 1-1 con un dominio de los norteamericanos.

Los clubes de la MLS han tenido un gran crecimiento en los últimos años, luego de épocas en las que los equipos ticos les hacían frente y los superaban incluso. No obstante, entre el dinero invertido por dicha liga, además de otros factores, los cuales se le consultaron a Kendall Waston, jugador del Saprissa que jugó en Estados Unidos.

Kendall Waston analiza el motivo del creciemiento de la MLS (Alonso Tenorio)

“En base a mi experiencia allá, me acuerdo de que, sin importar contra quién iba usted a jugar, iba a jugar de la misma manera; obviamente hay equipos con mayor presupuesto que tienen jugadores franquicia que vienen de equipos top en Europa y, obviamente, ellos van a marcar la diferencia”, explicó Kendall.

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“Así en lo general, donde sea que van, como nosotros decimos, todo gringo, ¿verdad?, que si les dicen derecha, es la derecha; entonces también ese orden ayuda para el funcionamiento de los equipos”, concluyó Waston ante la consulta de La Teja en zona mixta tras el encuentro del Saprissa en Cartago.

El corpulento defensor de los morados estuvo en la MLS por varios años tras salir del Monstruo en el 2014 para arribar al Vancouver Whitecaps, equipo en el que estuvo hasta el 2018, para de ahí, arribar al Cincinnati, donde participó por dos temporadas antes de su vuelta a Tibás, donde es una de las grandes figuras de los tibaseños.

Alejandro Bran marcó un gol el martes pasado, en el partido entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense, en Concachampions. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Por parte de los vigentes tricampeones de Centroamérica, necesitan ganar por cualquier marcador este martes en el estadio Alejandro Morera Soto para avanzar a cuartos de final, o, si no, un empate sin anotaciones, ya que por el gol de visitante sellarían su pase.

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En caso de que el juego acabe con victoria rival, los leones quedarían fuera; mismo caso si el compromiso finaliza con empate por dos o más tantos.

El ganador de la llave entre LAFC y Alajuela se verá las caras contra Monterrey o Cruz Azul de la Liga MX, duelo que acabó en la ida con victoria de 2-3 para la máquina cementera en suelo regiomontano.