Jugadores de Alajuelense se querían comer vivo a Marcel Hernández tras lesión de Van der Putten: vea todo lo que le dijeron

Este lunes en las redes sociales de TD Más se publicó una reveladora secuencia en la que se puede apreciar lo que se dijo y pasó en el momento de la lesión del defensa de Alajuelense Santiago Van der Putten tras disputa con Marcel Hernández.

Van der Putten estará 9 meses fuera de las canchas (Jose Cordero/José Cordero)

En el video se pueden ver segundos antes de que los futbolistas lleguen a disputar el balón y cómo, antes de golpearse en la publicidad del estadio, el defensa suelta un grito de dolor y le dice tal cual al cubano que se lesionó la rodilla.

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El delantero de Heredia se ve visiblemente preocupado y muchos de los compañeros de Santiago llegan a reclamarle, pese a que no se ve que Hernández realmente haya tenido culpa alguna en la grave lesión.

“Es que vos le tirás una cortita siempre, boludo”, le dice Washington Ortega.

De inmediato, llega Aarón Salazar y empieza a tratar de “mala leche” al cubano y le dice que él siempre golpea en la parte de arriba, que ya lo vieron en el video.

Marcel, en medio de su preocupación se defiende y dice que todo lo que está diciendo el defensor manudo son mentiras (en otras palabras lo dijo). Después afirma que solo le quieren echar la culpa a él.

En medio de la incertidumbre, los jugadores se notan visiblemente preocupados y consternados, pues sabían que podía ser una lesión grave.

Cuando Santiago se levanta y empieza a probar su rodilla, Marcel lo llama para preguntarle qué fue y se muestra atento a lo que dice el manudo.

Van der Putten estará de baja alrededor de nueve meses luego de pasar un gran momento en el que marcó ante LAFC, y se hablaba de una posible venta al fútbol internacional, además de estar convocado a la Sele por el Bocha Batista.