Marcel Hernández figura en la cima de prestigiosa lista internacional

Su doblete ante la Liga Deportiva Alajuelense no solo significó para Marcel Hernández aumentar la brecha en el goleo del Clausura 2026 y darle el liderato al Herediano tras la derrota de Cartaginés, sino que el cubano lidera la lista de mejores actuaciones del fin de semana de Sofascores.

El medio hizo una lista con jugadores hispanoamericanos que juegan en este continente, en la que Hernández encabeza con su doblete el top 10, tras sumar dos goles y acumular un puntaje de 9,2, según el sitio durante este fin de semana que abarca desde el 20 de marzo al 22.

Marcel marcó doblete ante Alajuelense (Jose Cordero/José Cordero)

Otro de los futbolistas del campeonato nacional que brilla en dicha lista es el portero Rodiney Leal de Guadalupe, quien fue clave para que los josefinos no perdieran ante Sporting tras atajarle un penal a Pipo González y mantener su arco sin goles.

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El guardameta guadalupano sumó, según el sitio Sofascores, un puntaje de 8,8.

El jugador Cristian Espinoza del Nashville de la MLS es el segundo de la lista con un puntaje de 9,0 luego de la goleada de su equipo al Orlando City 5-0, partido en el que el tico Warren Madrigal marcó una anotación.

Marcel encabeza la lista de actuaciones de Sofascore del fin de semana entre hispanoamericanos (Sofascore/Sofascore)

El argentino anotó un gol y otorgó una asistencia, y fue el jugador latinoamericano más cercano al cubano Hernández en dicha lista.

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Marcel suma siete anotaciones en lo que llevamos del presente Clausura 2026 y, tras sus dos goles ante los manudos, ya acumula 14 celebraciones ante los rojinegros desde su llegada al país.