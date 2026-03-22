Torneo Nacional

Herediano tira un picante mensaje para recordales a sus rivales cómo marcha el campeonato nacional

Herediano lanzó un importante recordatorio luego de la derrota del Cartaginés en Pérez Zeledón

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Por Sergio Alvarado
21/03/2026, Heredia, Estadio Carlos Alvarado, partido de la jornada 13 del torneo de clausura entre el Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.
Herediano terminó la jornada 13 del Clausura 2026 en lo más alto. (Jose Cordero/José Cordero)

Ni lerdos ni perezosos, el Herediano publicó un picante mensaje en redes sociales apenas se consumó la derrota por 3-1 del Cartaginés en Pérez Zeledón. Fue como para echarle más sal a la herida.

La caída de los blanquiazules asegura que el Team termine la fecha 13 como el líder del torneo, con 25 puntos, oportunidad que los florenses no desaprovecharon para recordarlo a modo de chota.

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“Pasaba a recordarles que somos LÍDERES”. “Listo, eso era todo, los quiero familia”, dice el mensaje de dos líneas, suficientes para caer en el hígado de más de uno en una jornada redonda para el equipo rojiamarillo.

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A los brumosos la cima apenas les duró una fecha, lo que le permitió a los heredianos recuperar el lugar que han tenido durante casi todo el torneo.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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