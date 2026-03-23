El filoso dardo de Melissa Alvarado que dejó “frío” a Juan Manuel Vargas

La periodista de Teletica, Melissa Alvarado, aprovechó la oportunidad para vacilar a Juan Manuel Vargas en plena edición de la mañana de Telenoticias luego de la derrota de Cartaginés en Pérez Zeledón.

Juan Manuel Vargas le llovió en Telenoticias por derrota de Cartaginés (Instagram/Instagram)

Los brumosos cayeron este domingo y, con la victoria de Herediano sobre Alajuelense, le arrebataron el primer puesto a los blanquiazules que, tras vencer al Monstruo la semana pasada y la derrota de los florenses ante Liberia, asumieron la cima y el comunicador estaba feliz.

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“Duraron más sus vacaciones que el liderato del Cartaginés”, dijo Meli a Juan Manuel, quien es un ferviente hincha del cuadro de la Vieja Metrópoli.

Al final, en el set del noticiero acabaron entre risas por el chiste de la periodista a Juan Manuel, que no le quedó de otra que aceptar la broma.

Los brumosos no solo perdieron la cima, sino que cayeron al tercer lugar tras la victoria de Saprissa en San Carlos.