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Mamá de Santiago van der Putten habla con el corazón sobre la lesión de su hijo

Santiago van der Putten, defensor de Alajuelense se lesionó el sábado anterior, en el juego ante Herediano

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Melania Campos, mamá del defensor de Alajuelense Santiago van der Putten abrió su corazón para hablar del presente de su muchacho.

Recordemos que el central se lesionó el sábado anterior, en el clásico provincial entre Herediano y la Liga. El joven de 21 años sufrió una rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha y pasó por el quirófano este miércoles.

A través de un mensaje, doña Melania dio esperanzadoras noticias sobre la recuperación de su hijo.

Alajuelense vs. Saprissa
Mamá de Santiago van der Putten habla con el corazón sobre la lesión de su hijo. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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Mensaje lleno de esperanza

Este fue el mensaje que la mamá del jugador nos hizo llegar, cuando se le consultó sobre la condición de Santi.

“Santiago está bastante bien, le fue bastante bien en la operación, se siente muy positivo, recibiendo mucho apoyo de parte de sus compañeros y de su familia.

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“Hoy mismo (jueves) inicia la terapia para la recuperación. Esto nada más aplaza sus planes y se prepara para lo que viene.

“Si se levantó una vez, se puede levantar mil veces, él es muy fuerte y a nivel mental es muy fuerte. A seguir adelante, a pasar la página y ayudarle para que se rehabilite”.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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