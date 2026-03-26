Melania Campos, mamá del defensor de Alajuelense Santiago van der Putten abrió su corazón para hablar del presente de su muchacho.

Recordemos que el central se lesionó el sábado anterior, en el clásico provincial entre Herediano y la Liga. El joven de 21 años sufrió una rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha y pasó por el quirófano este miércoles.

A través de un mensaje, doña Melania dio esperanzadoras noticias sobre la recuperación de su hijo.

Mamá de Santiago van der Putten habla con el corazón sobre la lesión de su hijo. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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Mensaje lleno de esperanza

Este fue el mensaje que la mamá del jugador nos hizo llegar, cuando se le consultó sobre la condición de Santi.

“Santiago está bastante bien, le fue bastante bien en la operación, se siente muy positivo, recibiendo mucho apoyo de parte de sus compañeros y de su familia.

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“Hoy mismo (jueves) inicia la terapia para la recuperación. Esto nada más aplaza sus planes y se prepara para lo que viene.

“Si se levantó una vez, se puede levantar mil veces, él es muy fuerte y a nivel mental es muy fuerte. A seguir adelante, a pasar la página y ayudarle para que se rehabilite”.