El conmovedor mensaje de la novia de Santiago Van der Putten tras el duro momento que atraviesa

El futbolista Santiago Van der Putten, defensor de Alajuelense, atraviesa un momento complicado tras confirmarse una nueva lesión de ligamento cruzado, sufrida durante el partido del pasado sábado ante Herediano.

La institución confirmó el diagnóstico un día después, señalando que el jugador deberá permanecer aproximadamente nueve meses fuera de las canchas.

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Un proceso que se repite

Es la segunda vez que el joven zaguero enfrenta este tipo de lesión, lo que hace aún más complejo el proceso de recuperación, tanto a nivel físico como emocional.

Santiago van Der Putten está pasando por la misma lesión por segunda vez. (Rafael Pacheco/Fotografía)

A pesar del impacto de la noticia, Van der Putten utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo recibido por parte de la afición, mostrando fortaleza ante este nuevo reto.

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Un mensaje lleno de apoyo

Su novia, Anita Freer, también compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram en el que destacó la determinación del futbolista frente a la adversidad.

“Puedo decir que no conozco a nadie con una visión tan clara, con una ambición tan fuerte y con tanta hambre de comerse el mundo. Una idea clara en su cabeza y nada lo para. Así que después de todos esos momentos de duda, me tranquilicé, porque si hay alguien que puede superar cualquier obstáculo en su camino, es Santi.

Anita Freer compartió esta fotografía junto al mensaje. (Anita Freer/Instagram)

“¿Que será fácil? No. Pero no importa qué tan difícil sea, porque ahí estaré todos los días recordándole que si hay alguien que ha logrado salir de todas sus batallas, es él, así que esta será una más. La vida no es fácil, pero siempre recordémonos que las caídas en el camino nunca dejarán de pasar; lo importante es la actitud y la perspectiva con la que veamos las cosas, así que nada va a cambiar. Vamos juntos para adelante a seguir cumpliendo ese sueño que sigue intacto. Te amo”, escribió Freer.

Ahora, el defensor deberá enfocarse en su rehabilitación, con el respaldo de su entorno y del club.