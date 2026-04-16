Expresidente del Herediano pidió que se inmortalice a Jafet Soto de una manera sorprendente

Juan Carlos Retana y Jafet Soto tienen una relación de amigos desde hace muchos años.

Juan Carlos Retana, expresidente del Herediano, fue una de las figuras más cercanas a Jafet Soto en los cinco años que este dirigió al equipo rojiamarillo entre el 2018 y el 2023, por lo que conoce muy de cerca el impacto que generó su sucesor en el Team.

Este miércoles se cumplieron 13 años desde que el grupo Fuerza Herediana tomó la administración florense en el que sin duda Soto tomó un lugar protagonista como su cara más visible y simbólica.

En la conversación que tuvo con La Teja, Retana respondió qué significa Soto para ellos como florenses y, además, propuso una idea que podría sorprender a muchos.

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“No es la cara, es el corazón del Herediano”

“Que difíci contestar esa pregunta sin ser subjetivo, Jafet es mi hermano, mi amigo y adonde me pida estaré con él en lo personal, espiritual o administrativo, adonde me necesite, pero lo cierto del caso es que Jafet no es la cara del Herediano, sino es el corazón, no conozco a una persona que sea más herediano que Jafet.

“Fuerza Herediana tiene el empuje y el cariño por el club, porque él lo deriva, es como la savia que impregna a todos y cada uno de nosotros. En las buenas y en las malas, es el que más pecho le ha puesto a las balas. Tanto así que sus detractores tanto afuera como adentro del Herediano lo han tomado siempre como chivo expiatorio y ahora hasta en la Federación de Fútbol se hasta dando la misma situación”, indicó.

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Juan Carlos Retana cree que Jafet Soto debería tener un reconocimiento en el nuevo estadio Rosabal Cordero. (Lilly Arce Robles.)

Retana propone estatua para Jafet Soto y lo compara con Eladio Rosabal

Par Retana, cuando se inaugure el nuevo estadio florense o más adelante, deberían hacerle un reconocimiento a la altura de un personaje así.

“Yo creo que Jafet se merece una estatua y a mí criterio está a la altura de un Eladio Rosabal Cordero”, dijo sin temor a dudas.

Ante tal declaración le consultamos que de existir la posiblidad, si le cambiaría el nombre al estadio para poner el de su amigo y no descartó la idea.

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¿Cambiar el nombre del estadio? Retana no lo descarta

“Yo votaría por eso, pero claro, es mi opinión, porque le toca a la Asociación decidir eso, no a Fuerza Herediana, porque le correspondería a ellos, pero sí creo que por justicia no solo se merece una placa a la junta directiva que inició ese estadio, sino sobre todo, un reconocimiento a Jafet Soto, no por el estadio, sino por su trayectoria en el club.

“Jafet es un jugador que vino al Herediano después de jugar en México y no cobraba salario, ese es el amor que tiene ese muchacho por ese equipo, ese tatuaje que tiene pintado con el escudo de Heredia, lo lleva tatuado en el corazón”, añadió.

Jafet Soto es una figura muy querida por todos los heredianos. (Marvin Caravaca)

Retana señala ataques y presión constante contra Herediano y Soto

Retana explicó además por qué para muchos se volvió deporte acusar al Herediano y a Soto de muchas cosas a veces sin hasta motivos aparentes.

“Es que es muy sencillo, lo que pasa es que el Herediano se convirtió en estos trece años en la piedra en el zapato de algunos equipos, que estaban acostumbrados a pasarse el título un año yo luego el otro, entonces el pastel se hizo más pequeño, porque ahora se tiene que dividir en más y por supuesto hay que ver cómo se socava eso.

“Como Jafet es el que da la cara, el que ha estado de gerente, administrador, presidente, misceláneo, lo que usted quiera en el Herediano es al que hay que socavar, se mantiene mucho sobre sus hombros.

“Sabemos que hay troles pagados por algunos para que estén mandando noticias falsas o socavando la imagen de Jafet, de la junta directiva y del equipo como tal sabemos los memes, lo que dicen, las difamaciones que se han establecido contra el equipo y perdóneme la expresión, pero al que le pica, que se rasque”, finalizó.