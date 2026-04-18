El efecto Keylor Navas: prensa internacional pone a Pumas como candidato al título tras otra excelente actuación del tico

Los Pumas del arquero tico Keylor Navas se ilusionan con el cetro de la Liga MX, algo que no sucede desde el 2011, y es que la prensa azteca ve como serio aspirante a los felinos con el nacional en la portería.

El Halcón fue clave en el triunfo de 0-2 ante San Luis con una tapada que fue alabada por parte de los comentaristas de ESPN y hasta la catalogaron como, posiblemente, la mejor de la temporada.

Keylor Navas brilló en la victoria de Pumas sobre San Luis (Liga MX/Liga MX)

“Otra vez Keylor, ¡qué bárbaro, eres enorme Keylor, eres enorme Keylor, me pongo de pie”, dijo el narrador tras la rápida acción.

“Miren nada más la atajada y luego, ¿qué les parece esta? Miren nada más cómo vuela el tico, increíble”, destacó el narrador Jorge Pietrasanta.

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Uno de los comentaristas de la cadena internacional se atrevió a decir que era la mejor de la campaña de la Liga MX: “Para mí tiene argumentos para ser la atajada de la temporada”, comentó cuando, a los 50 minutos, tras un remate de cabeza a pelota parada y con poca visibilidad, con reflejos felinos el nacional logró salvar el tanto de la igualdad.

Después de la victoria de Navas y compañía, en Fútbol Picante se habló de la seria posibilidad de que los Pumas puedan alzar el cetro, con el tico como protagonista clave de esas esperanzas.

Prensa mexicana pone a Pumas como favorito al cetro de liga (La Nación/Tomado "X" de Pumas)

“Pumas tiene contundencia adelante, tiene un porterazo, no sé si hay uno mejor en la Liga MX, seguramente el mejor; ¿quién puede hoy negarle a Pumas la posibilidad de ser aspirante al título? Pumas tiene para ser campeón”, aseguró el comunicador Ciro Procuna.

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Francisco Gabriel de Anda fue otro que puso a los de Keylor como favoritos: “Pumas y Pachuca son los que llegarían mejor a la Liguilla. Pumas reúne todos los requisitos para ser candidato al título”.

Los universitarios se ubican en los primeros puestos que dan el pase a la Liguilla de la Liga MX con un total de 30 puntos; no obstante, en la próxima fecha, el nacional no podrá jugar por sumar cinco amarillas, pero llegará limpio a las instancias definitivas.