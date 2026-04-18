José Saturnino Cardozo reveló qué pasará con su futuro tras acabar contrato con Liberia

José Saturnino Cardozo ha dado mucho de qué hablar en el Municipal Liberia; clasificó al equipo a semifinales en el torneo pasado y está en zona de clasificación a falta de dos jornadas para que finalice la primera fase del torneo de Clausura 2026, por lo que su trabajo se volvió muy atractivo.

José Saturnino Cardozo fue claro sobre cuál es su posturan para renovar con Liberia. (JOHN DURAN/John Durán)

Este viernes, luego del triunfo 1-0 ante el Cartaginés, al entrenador le consultaron qué pasará con su futuro y fue muy sincero al respecto. Pepe acaba contrato en junio y se dice que tanto equipos ticos como extranjeros están interesados en sus servicios.

LEA MÁS: Se calentó todo: Liberia y Cartaginés protagonizan fuerte bronca al final

“Uno nunca puede predecir el futuro”

“Con la continuidad nosotros vamos tranquilos, yo tengo contrato hasta junio, seguramente veremos qué pasa. Uno nunca puede predecir el futuro; lo que nosotros buscamos es ser muy serios a la hora de trabajar, muy profesional.

“Respetamos a esta institución, a don Wilder, a la directiva; nosotros seguramente cuando nos sentemos a hablar y negociar tomaremos la mejor decisión para mi carrera y también para Liberia”, comentó,

Liberia lo quiere sí o sí: ya iniciaron negociaciones

Antes del partido, Felipe Eusse, una de las cabezas de la institución, aseguró a FUTV que para ellos es una absoluta prioridad renovar a Cardozo, con quien se sienten muy cómodos y esperan que pueda continuar.

LEA MÁS: El VAR vuelve a aparecer en un partido de Cartaginés y analista arbitral explota tras decisión

Interés internacional y límite presupuestario

“Al profe lo queremos sí o sí, ya hemos empezado a hacer reuniones y el proceso para renovarlo. Sabemos y entendemos que nuestro presupuesto hasta cierto punto es limitado y que tiene diferentes ofertas del fútbol mexicano y paraguayo, así como de otros equipos a nivel nacional, pero haremos nuestro máximo esfuerzo para que se quede con nosotros; sería muy importante, pero seremos responsables con la salud financiera de la empresa”, indicó.