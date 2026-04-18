Saprissa apunta a sentenciar a Alajuelense este domingo: Esto dicen sus referentes

Saprissa visita a Alajuelense este domingo con la consigna no solo de mantener sus esperanzas de luchar por la cima del torneo con el Herediano, sino también con un objetivo lleno de morbo.

El actual campeón nacional está contra las cuerdas a falta de tres jornadas, ya que es quinto en la tabla de posiciones, superado por Cartaginés y Liberia, quienes tienen actualmente los últimos boletos a las semifinales; por tanto, en este clásico, los de Tibás pueden dejar muy tocado al león de cara a sus aspiraciones de defender su corona.

Saprissa busca luchar por el liderato y de paso puede dejar a Alajuelense al borde de la eliminación (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Referentes del Saprissa opinan

En La Teja hablamos con importantes jugadores del Monstruo, los cuales saben de la importancia del juego ante Alajuela, no solo para ellos, sino por el riesgo que corren los campeones nacionales.

“Lo tenemos claro, pero nosotros no solo pensamos en eso; lo que pensamos es en nosotros, en acercarnos al primer lugar y, si no se nos da, asegurar la clasificación el domingo”, añadió el capitán del Saprissa, Mariano Torres, después de la pregunta de La Teja.

El defensor canalero Fidel Escobar fue otro que comentó sobre el momento que atraviesan los rojinegros, algo que ya ellos vivieron hace un año, en el que, con sufrimiento y drama, lograron el boleto a semifinales.

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“Nosotros no pensamos en eso; al final, pase lo que pase este domingo, nosotros lo que queremos es ganar. Nosotros estuvimos en esa circunstancia también, pero al final nosotros tenemos que ganar para clasificar”, dijo el defensor panameño, Fidel Escobar, quien en el Clausura 2025 vivió cómo el club tibaseño consiguió el boleto a la segunda ronda en la última fecha gracias a la ayuda de otros equipos.

El delantero cubano Luis Paradela le bajó el morbo al asunto y se enfocó en lo que está de por medio para los tibaseños.

“El domingo nos toca clásico y sabemos lo que nos jugamos ahí”, expresó Luis Javier Paradela acerca del duelo en el Morera Soto y las opciones de los tibaseños de hacerle la maldad a su máximo rival histórico.

Waston y Paradela opinaron sobre la opción de dejar fuera a la Liga (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Otro de los jugadores referentes de la institución que le bajó el tono a la posibilidad de dejar a la Liga con serias opciones de quedar fuera fue Kendall Waston.

“Sobre eso no se habla absolutamente nada, más que ocupamos tres puntos para acercarnos al primer lugar, entonces eso es lo más importante”, dijo el espigado defensor ante la consulta de La Teja.

El calendario restante en la lucha por el cuarto lugar y el liderato

Los vigentes campeones nacionales, tras el compromiso ante los morados, van a recibir el jueves en la noche a Puntarenas en el Alejandro Morera, para acabar su participación en fase regular en lo que puede ser una auténtica final por el boleto a semifinales cuando visiten el estadio Edgardo Baltodano de Liberia el próximo fin de semana por la última fecha.

Los pamperos, quienes tienen el tercer lugar actualmente con 27 unidades, cinco por delante de los leones, deberán visitar Grecia a mitad de semana para verse las caras con Sporting y cerrar recibiendo a los erizos.

Cartaginés, tras su derrota en Guanacaste de este viernes, es cuarto con 26 puntos y le queda recibir en el Fello Meza a San Carlos a mitad de semana y cerrar ante Guadalupe de visita el fin de semana que viene.

En el 2019 un gol agónico de Marvin Angulo dejó muy comprometido a la Liga que acabó sin clasificar a semis (JOHN DURAN)

Por su parte, en el caso de los de Tibás, que mantienen la esperanza de poder alcanzar el primer puesto, aún deben jugar en casa a mitad de semana contra Guadalupe, para después cerrar la fase regular visitando el estadio Lito Pérez de Puntarenas; no obstante, depende de tropiezos de Herediano, que cierra la fase regular visitando el miércoles a Pérez Zeledón y luego en el Carlos Alvarado de Santa Bárbara se enfrentará a Sporting.

La última vez que la Liga no clasificó

La última ocasión en la que los rojinegros no lograron avanzar a la instancia de semifinales fue en el 2019, año en el que, dicho sea de paso, un gol de Marvin Angulo sobre la hora en un clásico jugado en Alajuela —que quedó igualado a uno— dejó a los manudos con pocas opciones de avanzar en ese torneo en sus últimas fechas.

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Al final de cuentas, los erizos quedaron en la sexta casilla, a dos unidades del cuarto puesto; mientras que los tibaseños acabaron segundos y acabaron perdiendo la final contra San Carlos.

El clásico de este domingo entre la Liga Deportiva Alajuelense y el Saprissa iniciará a las 5 de la tarde en la Catedral.