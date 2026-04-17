Tomás Rodríguez narra lo que sufrió por penal fallado ante Liberia y su alivio con gol en la final de Copa

Tomás Rodríguez ha vivido momentos muy complicados con la camiseta 9 del Saprissa, ya que no solo su cuota goleadora está quedando a deber, sino que fue el gran villano en la derrota ante Liberia el pasado fin de semana que alejó a los de Medford del liderato.

Este deporte es así y te da revanchas, y el goleador panameño, en medio de tantas críticas, apareció a la hora grande, en el cierre de la final ante Sporting, para sentenciar el compromiso con un gol suyo y así darle el torneo de Copa a los de Tibás, cetro que desde el 2013 no conquistaban.

Tomás Rodríguez se vio muy emocionado tras la final ante Sporting en la que anotó (Jose Cordero/José Cordero)

Con mucha emoción, Tomás Rodríguez logró tener su reivindicación días después

El delantero canalero habló con La Teja este miércoles, en medio de la celebración del nuevo título obtenido por los morados, y con un semblante de emoción, expresó su sentir tras marcar y ser campeón con Saprissa luego del trago amargo ante Liberia por el penal.

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“Quiero darle las gracias a Dios, a mi familia, a mis compañeros, que saben que el domingo pasado contra Liberia fallé un penal, estaba muy cabizbajo, muy mal, pero el fútbol tiene estas cosas, da revanchas y tuve la oportunidad de reivindicarme, de marcar un gol y poder ganar un título con el Saprissa. Estoy muy contento y espero seguir de la mejor manera”, mencionó el ariete con una notoria emoción.

Rodríguez anotó el gol con el que Saprissa sentenció la final de Copa (Jose Cordero/José Cordero)

Ante la pregunta de qué pasó por su cabeza en el momento del juego contra Liberia con el penal y luego ver que fue héroe en la final de Copa, Tomás contestó.

“Uno es un ser humano, nadie quiere fallar, pero nada, Dios me da estas cosas, me levanté y estoy muy feliz por haber logrado este título y espero seguir trabajando para mejorar”, comentó el atacante saprissista a la consulta de La Teja.

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El delantero acumula tres goles por el campeonato nacional, a Pérez Zeledón, San Carlos y Sporting, además de sumar un gol más tras este de nuevo ante los aurinegros para un total de cuatro.

El nuevo reto de Rodríguez será el estadio Morera Soto de Alajuela cuando visiten al campeón nacional el domingo a las 5 de la tarde.