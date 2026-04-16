Luis Paradela se sincera al revelar los planes que tiene en su futuro con Saprissa

Luis Paradela sumó su sexto título con Saprissa. (Jose Cordero/José Cordero)

Luis Paradela celebró su primer título con Saprissa en su segundo paso con los morados tras alzar el torneo de Copa, una muestra de su paso ganador con los morados.

Luis Paradela suma otro título con Saprissa y reafirma su historia ganadora

En su primer paso con los morados, el extremo cubano ganó cinco cetros, cuatro del campeonato nacional y la Recopa de la temporada 2023/2025 en apenas dos años.

Tras celebrar otro certamen más, el isleño habló sobre qué significa y además dejó una frase muy interesante sobre su futuro en el club.

“Esto representa mucho, es una alegría y una satisfacción enorme, saber que regresé, primer título que se nos pone a las puertas y lo ganamos, muy feliz por todo este grupo”.

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Luis Paradela: " Quiero permanecer aquí hasta que me retire"

Paradela deja atrás su paso por Europa y mira hacia adelante

Paradela estuvo un año en el Rumania en el club CS Universitatea Craiova, del que regresó luego que estos optaran por no comprar la ficha del jugador. Una lesión que lo tuvo fuera por varios meses lo alejó del protagonismo y eso dificultó las cosas.

“Es un paso positivo, yo lo veo de la mejor manera, desgraciadamente la vida es así, a veces pasan cosas, uno tiene que saber pasar la página como digo yo: ‘recogí lo positivo de allá, me lo traje y vengo con ese positivismo y esas cosas las cuales pude aprender’”.

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“Si Dios me lo permite, permanecer aquí hasta retirarme”

Luis Paradela afirmó que quiere quedarse en Saprissa hasta retirarse. (Jose Cordero/José Cordero)

Al consultarle si tiene la esperanza de salir de nuevo a Europa u otro destino, tiró una frase que muestra su compromisio con los morados y que piensa quedarse por todo el tiempo que le sea posible en Saprissa.

“Que sea lo que Dios quiera, por el momento estamos aquí, estoy muy feliz y contento orgulloso de esta institución, en la que me siento muy cómodo y si Dios me lo permite, permanecer aquí hasta que me pueda retirar”, destacó.

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Paradela tiene 29 años, por lo que aún le queda buena cuerda en el fútbol, una muestra que sus planes con los morados son a largo plazo, mientras que le resta contrato con el Monstruo por dos años más, hasta junio del 2028.