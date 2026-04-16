Erick Lonis sacó pecho con cifras de Saprissa que muchos no tenían en cuenta

Erick Lonis destacó que las ligas menores moradas han tenido un peso significativo en Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Erick Lonis, director deportivo del Saprissa, habló de manera muy sincera y directa este miércoles luego que el Monstruo alzó el torneo de Copa con una cuota muy importante de jugadores salidos de su cantera.

Saprissa apuesta fuerte por su cantera y Lonis lo respalda con números

El morado afirmó que muchos ignoran el peso que le están dando a sus ligas menores y cómo metieron de lleno a su equipo sub-21 en este torneo y en el torneo nacional.

“Les voy a tirar unos números, contra Liberia que ganamos 5-1 en nuestro estadio (por Copa) había 18 de cantera morada. Contra San Carlos por campeonato nacional, que ganamos 2-0 allá, había 13, en esta final hay 14 de cantera morada.

“A veces cuando se habla que no hay talento y critican el rendimiento de la Sub-21 (fuera de zona de clasificación en su torneo), pero la mayor parte de sus jugadores están aquí, haciendo sus primeras armas y han sido fundamentales”, comentó.

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Erick Lonis defendió el trabajo de sus ligas menores, protagonistas durante el torneo de Copa. (Jose Cordero/José Cordero)

Para Lonis, lo que está haciendo Saprissa en este aspecto con su cantera no es cualquier equipo el que lo hace, es una apuesta en la que creen firmemente.

Erick afirmó que el título de Copa era una obligación grande y que de haberlo perdido se hubieran sido “un desastre total”.

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“Hubiera sido un desastre total” si Saprissa no ganaba la Copa

“Es muy importante, algunos por el contexto, tal vez le han quitado valor a este título, pero que va, nosotros sabemos el valor de las cosas porque sabemos lo que es perder y las implicaciones que tiene. Hoy hubiéramos perdido y hubiera sido un desastre total”.

“En la medida que nosotros le tomamos tanto respeto a la derrota, también, debemos celebrar la victoria, por lo que para nosotros es importante. En la institución nadie le ha quitado mérito a este título, siempre asumimos la presión que debíamos ganarlo”, dijo.

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Para Lonis es el primer título que alza en el club tras cuatro meses de su llegada.