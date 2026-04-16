Fidel Escobar volvió a jugar y anotar en un día en que le marcaron la cancha para ir al mundial

Fidel Escobar anotó en la final de Copa en un partido especial para él. (Jose Cordero/José Cordero)

Fidel Escobar vivió un miércoles muy singular, un día que arrancó con una exigencia fuerte sobre sus hombros y que acabó anotando en la final del torneo de Copa y alzando una copa con el Saprissa.

El canalero anotó a los 45 minutos el primer tanto de los morados, de muy buena calidad, con un gran remate y además jugó un partido completo por primera vez en el año, con lo que cerró de gran forma el día.

LEA MÁS: Saprissa gana el torneo de Copa y recibe dos grandes noticias de cara al clásico ante Alajuelense

Al acabar el encuentro, el Pana contó que este momento le sabe mucho, porque luego de más de cuatro meses lesionado por una hernia, sufrió mucho para volver a las canchas.

“Fue un regreso muy bonito, la verdad, de tanto proceso que pasé luego de esta lesión tan complicada, esta noche lo di todo, los compañeros me respaldaron, el cuerpo técnico también y me siento muy contento de ganar un título con Saprissa, muy feliz”, dijo a FUTV al acabar el juego.

Escobar comentó que ya está en condiciones plenas para jugar, por lo que se pudo tirar todo el partido sin problemas.

Fidel Escobar fue titular por primera vez en el año con Saprissa. (Jose Cordero/Jose Cordero)

“No tenía cuota de minutos, yo estaba mentalizado para jugar los 90 minutos, cuando hicimos el segundo gol me preguntaron si me sentía bien y les dije que sí, que quería terminar el partido porque hace mucho no tenía esta sensación. Terminé muy cansado, pero es lo normal luego de un proceso tan largo, pero a la vez muy feliz”.

“El gol me motivó más, agradecerle a mi esposa, familia, que siempre estuvo ahí, va dedicado a todos ellos, a mi hija y mi mamá que está allá arriba apoyándome”, dijo.

Fidel necesita seguir por este camino para poder llegar al Mundial de Norteamérica 2026, luego de que este miércoles el técnico de la selección canalera, Thomas Christiansen, asegurara este miércoles que Fidel está afuera del mundial si no juega.

LEA MÁS: ¿Le alcanzará? Thomas Christiansen destapa una dura realidad de Fidel Escobar

Thomas Christiansen fue claro, para que Fidel Escobar vaya al mundial, tiene que jugar. (ROBERTO CISNEROS/AFP)

“Sí, por supuesto, Fidel ha sido un fijo en las convocatorias, si él está al 100 por ciento como lo hemos tenido últimamente, tiene un hueco o podría tener un hueco, pero ahora mismo nos tiene que demostrar mucho más, para asegurarse un espacio.

“Si tengo que dar la lista hoy, no entraría, es que no tiene ritmo, no queremos un jugador que aguante 10 minutos. Si él empieza a jugar, coge ritmo, hace trabajo individualizado para ponerse a tono puede llegar”, dijo al periodista Yashin Quesada.