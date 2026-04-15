¿Le alcanzará? Thomas Christiansen destapa una dura realidad de Fidel Escobar

Thomas Christiansen, técnico de la Selección de Panamá, fue claro al hablar de un posible llamado del defensor de Saprissa Fidel Escobar a la Copa del Mundo del 2026.

Recordemos que el Comandante estuvo fuera de las canchas desde la final del torneo pasado contra Alajuelense y regresó el fin de semana, al juego contra Liberia, por lo que se perdió la mitad del Clausura 2026.

El entrenador danés conversó con el periodista Yashin Quesada y esto dijo del defensor canalero:

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Thomas Christiansen, técnico de la Selección de Panamá, dio un duro veredicto sobre Fidel Escobar. Foto: Fepafut. (Fepafut/Fepafut)

Las palabras de Thomas Christiansen

“Tenemos una lista larga de jugadores, estamos haciendo seguimiento, al igual que Tomás Rodríguez, Fidel es otro de los jugadores que tenemos, que le seguimos, sabíamos de lo de los 10 minutos.

“Hemos estado en conversación con él, cómo estaba entrenando, su peso, cómo iba evolucionando, pero necesitamos que se ponga las pilas, que juegue, que sume minutos y que sobre todo que compita al nivel y ritmo exigido para nuestra Selección”, dijo.

El periodista tico le consultó:

¿Está contemplado?

“Sí, por supuesto, Fidel ha sido un fijo en las convocatorias, si él está al 100 por cuenta como lo hemos tenido últimamente tiene un hueco o podría tener un hueco, pero ahora mismo nos tiene que demostrar mucho más, para asegurarse un espacio.

Fidel Escobar (4) apenas volvió a las canchas, el fin de semana pasado. Foto tomada de Instagram Fepafut. (Foto tomada de Instagram Fepafut. /Foto tomada de Instagram Fepafut.)

“Si tengo que dar la lista hoy, no entraría, es que no tiene ritmo, no queremos un jugador que aguante 10 minutos. Si él empieza a jugar, coge ritmo, hace trabajo individualizado para ponerse a tono puede llegar”, destacó.