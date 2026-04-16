Mariano Torres respondió la pregunta que muchos querían hacerle ¿Cuánto vale el torneo de Copa?

Mariano Torres afirmó que el torneo de Copa no es el más importante a nivel nacional, pero que igual querían ganarlo. (Jose Cordero/José Cordero)

Este miércoles una vez que Saprissa ganó el torneo de Copa ante Sporting FC, la pregunta que saltó para muchos era sobre Mariano Torres y que lugar le daba a este certemen, duda que aparecía hasta en redes sociales.

Mariano Torres responde a la polémica sobre el valor del torneo de Copa

Sobre el capitán morado siempre se extiende el morbo de qué calificación le da a cada trofeo, luego de que hace unos años entró una polémica sobre la Copa Centroamericana al que le atribuyen decir que era un “título menos importante”.

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Con la medalla de campeón en pecho, La Teja dio el paso y le hizo al consulta al argentino, “¿Cuanto valor tiene este torneo?“ y el argentino, como siempre, fue muy sincero.

“Han desvirtuado las cosas para donde querían llevarlas. Algunos preteden rating, que los vean más en las redes sociales y nunca me desdije de nada, dije que este y tal vez otro no son los torneos más importantes, pero los queremos ganar igual”.

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El argentino aclara su postura sobre los torneos internacionales

“Siempre pienso que el torneo más importante es la Concacaf. En aquel momento uno dijo por ahí que la Centroamericana, pero ¿pregúntele al (Real) Madrid si la Centroamericana es la misma Concacaf? En Europa la Champions no es la misma que la Europa League y en Sudamérica la Libertadores no es la misma que la Sudamericana".

Torres dejó un mensaje para los que siguen repitiendo el tema con afán de hacer polémica aún varios años después.

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“No es el torneo más importante, pero lo queremos ganar”

“El que es de fútbol sabe lo que estoy hablando, gane o pierda, sigo repitiendo lo mismo, este no es el torneo más importante, pero siempre lo queremos ganar. ¿Está claro?“.

Para Mariano Torres es la primera vez que alza un torneo de Copa tico en los diez años que tenía con los morados.