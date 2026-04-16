Torneo Nacional

Saprissa saldrá con tres jugadores muy cuestionados por la afición para pelear final del torneo de Copa

Saprissa juega ante Sporting a las 7 p.m la final del torneo de Copa

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Por Sergio Alvarado
12/04/2026/ juego entere Deportivo Saprissa vs Municipal Liberia por la Liga a Promerica en el estadio Ricardo Saprissa/ foto John Durán
Hernán Medford buscará su primer título desde que regresó al Saprissa. (JOHN DURAN/John Durán)

Hernán Medford se la jugó con un once que combina juveniles y jugadores de experiencia para disputar su primera final como entrenador del Saprissa, en lo que es su segunda etapa en el Monstruo.

Los morados juegan este miércoles a las 7 p.m en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia ante Sporting, en el duelo por el título del torneo de Copa.

Por reglamento, los equipos deben cumplir un mínimo de 360 minutos con jugadores menores de 21 años, por lo que el Pelícano echó mano de cuatro juveniles: Julián González, Albert Barahona, Matías Elizondo y Matías Cordero.

La S sale con Minor Álvarez, Julián González, Albert Barahona, Matías Cordero, Matías Elizondo, Fidel Escobar, Luis Paradela, Ariel Rodríguez, Rachid Chirino, Orlando Sinclair y Marvin Loría, estos últimos tres muy señalados por la afición morada.

Al mediodía, los morados indicaron que algunos de sus titulares o jugadores como Abraham Madriz, Pablo Arboine, Bancy Hernández, Jorkaeff Azofeifa, Ricardo Blanco, Jefferson Brenes, Deyver Vega y David Guzmán no hicieron el viaje a Liberia.

Si el encuentro quedara empatado, el cetro se definirá con una tanda de penales.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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