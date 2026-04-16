Fidel Escobar habla sobre toda la angustia vivida tras una durísima lesión

El defensor del Deportivo Saprissa y de la Selección Nacional de Panamá, Fidel Escobar, vivió unos meses muy complicados tras perder la final ante la Liga Deportiva Alajuelense, serie que lo dejó con una lesión que lo alejó por varios meses de los terrenos de juego.

El pasado domingo 12 de abril, el jugador morado regresó a las canchas en la derrota 1 a 2 contra Liberia y este miércoles jugó todo el partido, hizo un gol y fue figura en la final del torneo de Copa contra Sporting.

Fidel marcó el primer gol de la final ante Sporting (Jose Cordero/José Cordero)

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La angustia de Fidel Escobar en medio de una lesión tan prolongada

En plena celebración del campeonato de Copa sobre los aurinegros, el defensa panameño habló con La Teja para expresar cómo fue ese proceso para salir de una lesión tan prolongada y que le generó al canalero momentos de angustia, pero que fue recompensado jugando todo el juego de la final de Copa en el que incluso logró anotar el primer tanto en la victoria de 1-3.

“Yo pensaba de todo porque fue una lesión muy complicada, pero al final tuve paciencia. En un momento me desesperaba porque anímicamente me golpeó muchísimo, nunca había tenido una lesión así en mi carrera, pero bueno, yo creo que con la tranquilidad y todo lo que pasaba en el día a día con mi familia, con mi esposa, el cuerpo técnico y la institución, que siempre estuvo a mi lado, pude salir adelante”, dijo Fidel.

Escobar reapareció en las canchas el pasado fin de semana contra Liberia (Jose Cordero/Jose Cordero)

“Yo quería volver rápido, pero tenía que coger las cosas con calma porque después de tres meses de tener una lesión así, me podía dar un desgarro o algo así, pero ahora me siento muy bien y toca pensar en lo que se viene”, expresó Escobar.

El canalero confesó que al inicio, la recuperación iba a ser de un par de semanas, pero la situación lumbar se complicó y acabó siendo de meses.

“Eran dos semanas y la recuperación iba superbién, pero se alargó el proceso; no era lo que yo quería, ni la institución, ni la selección, ni nadie, pero bueno, ya después me fui encontrando mejor y ahora pude disputar los 90 minutos con esta institución en una final”, añadió el panameño.

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Días atrás, el timonel Thomas Christiansen afirmó que a día de hoy Escobar no estaría siendo convocado para la Copa del Mundo, algo a lo que Fidel hizo referencia ante la consulta directa de La Teja, luego de ser muy regular con el combinado panameño a lo largo de todo el proceso eliminatorio para el Mundial de Norteamérica 2026.

“Mis sensaciones son que quedé campeón, estas son mis sensaciones. Ya de aquí para adelante en la selección veremos; primero me debo a mi club, primero estoy agarrando mi mejor ritmo. Ya las declaraciones del profe me las han dicho y son decisiones de él, yo no puedo cuestionarlo, pero tiene razón porque si la lista la debe dar ya, como dice, no voy a entrar, pero de aquí para adelante, ya veremos lo que pasa, yo me siento muy feliz de quedar campeón”, explicó el defensor tibaseño.