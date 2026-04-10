Fidel Escobar revela la razón por la que ocultó fuerte dolor en la final contra Alajuelense

Fidel Escobar, defensor del Deportivo Saprissa, habló por primera vez sobre la lesión lumbar que lo mantuvo alejado de las canchas desde la final del torneo anterior ante Alajuelense.

Jugó una final con dolor

Escobar reveló a TV Max, el medio panameño, que la molestia comenzó en el partido ante los rojinegros, en el momento en que celebraba un gol de su compañero.

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“En el torneo pasado que estábamos jugando contra la Liga Deportiva Alajuelense, en casa, un compañero que se llama Orlando Sinclair mete el gol y solo fue al recoger la pelota. Sentí un dolor en la espalda, pero yo dije: ‘bueno, será un dolor normal’.

Fidel Escobar conversó con la prensa panameña. (Instagram)

“Yo terminé jugando el segundo partido en casa de la Liga, que perdimos esa final, y en el entretiempo, o sea mucha gente piensa que una lesión es fácil, pero yo en el partido de casa de la Liga, jugué con ese dolor. Ese dolor fue pésimo, me inyecté, me tomé pastillas y medicamentos en la concentración. Fue un dolor que en el segundo tiempo cuando salí, lloré”, expresó.

A pesar de las recomendaciones de compañeros como Mariano Torres y Kendall Waston, el defensor decidió continuar en el terreno de juego.

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Diagnóstico y recuperación

Tras finalizar la temporada, el panameño se sometió a estudios médicos que confirmaron la gravedad de la lesión.

“Yo jugué con esa lesión y me fui de vacaciones con mi familia. Cuando regresé de vacaciones me hicieron una resonancia y salió que era una hernia L4 y L5”, recalcó.

El proceso de recuperación no fue sencillo, ya que inicialmente los tratamientos no lograron aliviar el dolor. Sin embargo, con ajustes en la medicación, logró mejorar progresivamente hasta sentirse nuevamente en condiciones de competir.

Actualmente, según declaraciones del cuadro morado a La Teja días atrás, Escobar ya se encuentra recuperado y disponible para volver a las canchas, aunque su participación dependerá del técnico Hernán Medford.

El regreso del defensor genera expectativa entre la afición, especialmente de cara al próximo compromiso del equipo, que será ante Liberia a partir de las 3 p.m.