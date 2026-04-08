Saprissa recibe una de las noticias más esperadas por su afición de cara al cierre de la fase regular

El Deportivo Saprissa recibió una de las noticias más esperadas por sus aficionados desde hace tiempo y es la recuperación de una de las fichas más queridas y extrañadas por los tibaseños, como lo es el regreso de Fidel Escobar a los terrenos de juego.

La Teja consultó directamente a la institución de Tibás y pudo confirmar el regreso del panameño, quien ya está recuperado y disponible para que Hernán Medford lo tome en cuenta de cara al cierre del campeonato, en el que buscarán asumir ese primer lugar que les asegure una gran final en caso de que sea necesario.

Escobar jugó por última vez con Saprissa en diciembre (Rafael Pacheco Granados)

Este mismo medio también pudo confirmar que ya el tema de que pueda jugar depende de las determinaciones médicas y del tema deportivo, debido a que Escobar no ve minutos desde la última final en la que cayeron 3-1 en el estadio Alejandro Morera Soto ante Alajuelense debido a una situación lumbar.

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Para el Monstruo, esto no solo es una buena noticia en el ámbito deportivo para sus intereses dentro del terreno de juego, en el que son actualmente segundos, sino que además, pensando en las opciones de Fidel de ser mundialista con la selección nacional de Panamá, la cual está clasificada a la Copa de Mundo de Estados Unidos, Canadá y México en este año 2026.

Fidel está disponible nuevamente para Medford (JOHN DURAN/John Durán)

Los de Tibás vuelven al terreno de juego este domingo a las 3 de la tarde cuando se midan a Liberia en el estadio Ricardo Saprissa, y seguidamente hagan maletas para viajar a tierras guanacastecas para enfrentarse a Sporting, a un solo partido, por la final del torneo de Copa en el Edgardo Baltodano el próximo miércoles 15 de abril.

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Saprissa cerrará ya con el canalero dentro del plantel ante la Liga Deportiva Alajuelense en el Morera Soto, luego recibiendo a Guadalupe en la Cueva y acabando en el estadio Lito Pérez de Puntarenas su calendario por la fase regular del Clausura 2026.