¿Vuelve el fútbol al Caribe? La jugada del Santos para regresar a la primera división

El Santos de Guápiles podría recibir noticias sobre la restitución de su licencia y la posibilidad de volver a competir en la primera división.

Este miércoles, habrá una asamblea de presidentes de la Unafut y al igual que la Asociación Deportiva Guanacasteca, el equipo caribeño solicitará el derecho de competir en la máxima categoría, luego de que perdieran su licencia a mediados del año pasado.

El martes por la noche, los santistas generaron expectativa al publicar una imagen, en donde aparece un reloj de arena y horas más tarde difundieron un comunicado.

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Santos de Guápiles sigue en su lucha por volver a la primera división. Foto: archivo. (Santos)

La posición del Santos

Este fue el comunicado del equipo caribeño:

“En la Asociación Deportiva Santos atravesamos un proceso legal desde julio de 2025, tras la destitución del Tribunal Administrativo de Conflictos Deportivos, lo que nos ha colocado en una situación de indefensión durante estos meses.

“A pesar de las dificultades, seguimos firmes en la lucha por nuestros derechos y mantenemos activo nuestro proceso ante el Icoder, confiando en una resolución justa y apegada a la normativa del fútbol costarricense.

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“Hemos presentado una solicitud formal ante la Federación Costarricense de Fútbol, en la que pedimos la restitución de nuestra licencia, nuestro derecho a competir en la primera división y nuestra afiliación a Unafut.

“Reafirmamos nuestro compromiso con nuestra afición, nuestra comunidad y el fútbol nacional, y hacemos un llamado a las autoridades para que se haga justicia y se nos devuelva el lugar que nos corresponde”.