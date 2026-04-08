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Publicación del Santos de Guápiles desata fuerte polémica en redes sociales

Santos de Guápiles no compite en la primera división, desde mediados del año pasado

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Por Yenci Aguilar Arroyo

El Santos de Guápiles provocó un polvorín en redes sociales este martes en la noche.

El equipo caribeño, que quedó fuera de la primera división desde mediados del año pasado, hizo una publicación que generó todo un debate entre los aficionados.

Santos subió una imagen, en la que aparece un reloj de arena, con un fondo rojo, sin texto.

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Santos de Guápiles
Santos de Guápiles generó todo un polvorín con una publicación que hicieron en redes sociales. Foto: captura de pantalla. ( Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

Proceso abierto

A mediados del año pasado, luego de que la Fedefútbol suspendiera la licencia del club, los santistas recurrieron al Tribunal Administrativo de Conflictos Deportivos (Triacode) del Instituto del Deporte y Recreación, para solicitar que la Fedefútbol les devuelva la licencia para competir en primera división.

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En ese entonces, Ronny Cortés, presidente del equipo santista, afirmó que si el instituto no resolvía favorablemente, acudirían al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), y ya hasta tenían a los expertos que les ayudarían a llevar el proceso fuera de Costa Rica.

25/04/025. Partido de Santos vs Santa Ana. Estadio Piedades de Santa Ana. Fotografía: Lilly Arce
El Santos de Guápiles generó todo un polvorín en redes sociales, este martes por la noche. Foto: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Este martes, intentamos localizar a Cortés para consultarles qué ha pasado con el club y que nos ampliara el motivo sobre la polémica imagen, pero no respondió a nuestras llamadas.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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