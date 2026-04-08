Publicación del Santos de Guápiles desata fuerte polémica en redes sociales

El Santos de Guápiles provocó un polvorín en redes sociales este martes en la noche.

El equipo caribeño, que quedó fuera de la primera división desde mediados del año pasado, hizo una publicación que generó todo un debate entre los aficionados.

Santos subió una imagen, en la que aparece un reloj de arena, con un fondo rojo, sin texto.

LEA MÁS: Santos de Guápiles fue al Icoder… y tiene un as bajo la manga si le dicen que no

Santos de Guápiles generó todo un polvorín con una publicación que hicieron en redes sociales. Foto: captura de pantalla. ( Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

Proceso abierto

A mediados del año pasado, luego de que la Fedefútbol suspendiera la licencia del club, los santistas recurrieron al Tribunal Administrativo de Conflictos Deportivos (Triacode) del Instituto del Deporte y Recreación, para solicitar que la Fedefútbol les devuelva la licencia para competir en primera división.

LEA MÁS: La ADG amenaza con artillería legal a la Federación si no la dejan volver

En ese entonces, Ronny Cortés, presidente del equipo santista, afirmó que si el instituto no resolvía favorablemente, acudirían al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), y ya hasta tenían a los expertos que les ayudarían a llevar el proceso fuera de Costa Rica.

El Santos de Guápiles generó todo un polvorín en redes sociales, este martes por la noche. Foto: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Este martes, intentamos localizar a Cortés para consultarles qué ha pasado con el club y que nos ampliara el motivo sobre la polémica imagen, pero no respondió a nuestras llamadas.