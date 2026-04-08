¿Es realmente Kenay Myrie morado pese a ser de familia liguista? La sorprendente respuesta que dio

Kenay Myrie salió recientemente del Saprissa hacia el extranjero luego de un gran paso por Tibás, pese a tener una familia teñida de rojinegro.
El joven defensor en una entrevista con Teletica explicó cómo, siendo hijo de Roy Myrie, exjugador de Alajuelense, y pese a tener una familia llena de liguistas, acabó siendo un morado de corazón.
“Desde pequeño soy la oveja negra de la casa porque yo soy el único morado en la casa; se debe a que siempre me gustó llevar la contraria. Era el único que iba con Saprissa, entonces mis tíos me compraban camisas; entonces me cuadraba porque me gusta llevar la contraria. Entonces a mis tíos morados les gustaba ver chiva a mi papá y por eso decía que era morado y me hice morado por llevar la contra y así me quedé”, explicó Myrie.
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Kenay es actual jugador del Copenhague de Dinamarca luego de salir de Tibás en el pasado mes de diciembre.