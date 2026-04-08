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¿Es realmente Kenay Myrie morado pese a ser de familia liguista? La sorprendente respuesta que dio

Kenay Myrie confesó acerca de como se hizo aficionado de Saprissa siendo de familia manuda

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Por Eduardo Rodríguez

Kenay Myrie salió recientemente del Saprissa hacia el extranjero luego de un gran paso por Tibás, pese a tener una familia teñida de rojinegro.

El joven defensor en una entrevista con Teletica explicó cómo, siendo hijo de Roy Myrie, exjugador de Alajuelense, y pese a tener una familia llena de liguistas, acabó siendo un morado de corazón.

Kenay Myrie Saprissa
Kenay Myrie confesó como se hizo morado (Prensa de Saprissa)

“Desde pequeño soy la oveja negra de la casa porque yo soy el único morado en la casa; se debe a que siempre me gustó llevar la contraria. Era el único que iba con Saprissa, entonces mis tíos me compraban camisas; entonces me cuadraba porque me gusta llevar la contraria. Entonces a mis tíos morados les gustaba ver chiva a mi papá y por eso decía que era morado y me hice morado por llevar la contra y así me quedé”, explicó Myrie.

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Kenay es actual jugador del Copenhague de Dinamarca luego de salir de Tibás en el pasado mes de diciembre.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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