¿Es realmente Kenay Myrie morado pese a ser de familia liguista? La sorprendente respuesta que dio

Kenay Myrie salió recientemente del Saprissa hacia el extranjero luego de un gran paso por Tibás, pese a tener una familia teñida de rojinegro.

El joven defensor en una entrevista con Teletica explicó cómo, siendo hijo de Roy Myrie, exjugador de Alajuelense, y pese a tener una familia llena de liguistas, acabó siendo un morado de corazón.

Kenay Myrie confesó como se hizo morado (Prensa de Saprissa)

“Desde pequeño soy la oveja negra de la casa porque yo soy el único morado en la casa; se debe a que siempre me gustó llevar la contraria. Era el único que iba con Saprissa, entonces mis tíos me compraban camisas; entonces me cuadraba porque me gusta llevar la contraria. Entonces a mis tíos morados les gustaba ver chiva a mi papá y por eso decía que era morado y me hice morado por llevar la contra y así me quedé”, explicó Myrie.

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Kenay es actual jugador del Copenhague de Dinamarca luego de salir de Tibás en el pasado mes de diciembre.